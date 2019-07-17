Открыли католический университет

Большой двор университета в XIX в. Фото: wikipedia.org

Иезуитскую коллегию основали в Вильно - теперь Вильнюс в Литве 17 июля 1570 года. Через 8 лет во Львове король Речи Посполитой Стефан Баторий подпишет привилегию, по которой коллегия получила статус университета.

Обучение в ней было бесплатным. Именно тогда в Европе шла большая идеологическая борьба между католицизмом и протестантизмом. Обе стороны понимали, что решающую роль в этой борьбе играет не оружие, а слово, которое должно заполнить сердца и умы людей. Именно поэтому католическая церковь, которую обвиняли в стремлении к богатству с помощью священных орденов стремилась доказать свою щедрость.

Орден Иезуитов основал проповедник Игнаций Лойола в 1539 году при поддержке папы Павла III. Школьная модель образования имела высокий западноевропейский уровень и продвигалась в Речи Посполитой быстрыми темпами уже с первого года ее образования - 1569-го. В коллегиях изучали не только Закон Божий, программа включала также 7 свободных искусств: грамматику, поэтику, риторику, логику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Таким образом программа коллегии не отличалась от европейских университетов.

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Учащимися заведения в Вильно были преимущественно шляхтичи, хотя принимали и спудеев - выходцев из непривилегированных сословий - мещан. Число учеников в коллегии быстро росло: в 1572 году их было 200, в 1574 - 361, в 1575 - 451.

11 сентября 1530-го в Турове (современная Беларусь) умер князь Константин Острожский. Князь был одним из первых украинских миллионеров. Имел ежегодный доход в миллион красных золотых. Ему принадлежало 82 города, 40 замков, 1300 сел. Константин Острожский исповедовал православие. Пользовался староукраинским языком. Он добился прекращения запрета на строительство новых православных церквей и других сооружений. Князь заложил Острожскую академию, типографию, Богоявленский собор в Остроге, строил храмы в Киево-Печерской лавре, школы и приюты.