Открыли бюро ухаживаний

Первыми в бюро знакомств обращались родители, которые хотели выгодно женить своих детей. https://wpengine.netdna-ssl.com

В лондонском журнале "Как улучшить хозяйство и торговлю" 2 октября 1650-го появилось первое объявление о знакомстве. За 3 дня до того в Лондоне открыли первое в мире брачное агентство "Бюро ухаживаний и встреч".

В конторе по поиску работы и персонала английского купца Генри Робинсона появилось первое в мире брачное агентство "Бюро ухаживаний и встреч". После колледжа Генри много путешествовал по Европе. Поражен был жизнью голландцев. Замечал, что там меньше холостяков и одиночек. Тамошние люди привлекали для знакомства посредников - замужних женщин или вдов, которые имели списки подходящих кандидатур для брака. За информацию брали небольшой гонорар. Решил начать услуги сводничества.

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Первыми обращались родители, которые хотели выгодно женить своих детей. Оставляли описание внешности жениха или невесты, черты характера и размер приданого. Писали, кого хотят найти: "Молодой человек 25 лет, имеет прибыльное дело, которому отец готов выделить 1 000 фунтов, охотно вступил бы в брак, соответствующий его положению. Родители воспитали его в вере, и он отличается трезвым поведением".

За свои услуги Робинсон получал небольшую плату - она ​​зависела от успеха знакомства и возможного брака. Агентство просуществовало год. Церковные комитеты и христианские союза жаловались, что "такая деятельность пропагандирует материальное, а не духовное, посягает на тайну личной жизни". "Бюро ухаживаний и встреч" закрыли. Генри Робинсон в том же помещении открыл приют для нищих, помогая им найти работу и крышу над головой.

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