Откопали захоронение девушки в королевской одежде

 
Ексклюзивы
1/5
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2871
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 675
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 1665
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1125
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1467
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 468
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1305
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 909
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2862
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
11
23
4
18
6
Как раньше праздновали Новый год - фото
Как раньше праздновали Новый год - фото
Как раньше поздравляли с Новым годом - подборка открыток
Как раньше поздравляли с Новым годом - подборка открыток
Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет
Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
Как в старину солдаты учились ездить на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как в старину солдаты учились ездить на лыжах в Карпатах - подборка фото
Видео
Все видео
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1530
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 972
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1899
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 684
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 198
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
пятница, 31 декабря 2021 00:46

Откопали захоронение девушки в королевской одежде

  Комментировать
Откопали захоронение девушки в королевской одежде
В Казахстане откопали захоронение девушки. Фото: "Археология, этнография и антропология Евразии"

В Казахстане раскопали погребение девушки в одежде правителя.

Ее похоронили в V-VI вв. Из могилы украли череп, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Археология, этнография и антропология Евразии.

Погребенная принадлежала кочевой элите. Ее похоронили под курганообразной насыпью из кусков известняка и кремня диаметром около 6 м.

Под курганом обнаружили человеческие кости, пряслица и золотую обкладку деревянной поясной пряжки. Девушку похоронили головой на север. У ее головы археологи нашли остатки головного убора, состоящего из 40 мелких бляшек и золотой серьги. Мелкие бляшки, вероятно, сначала нашили на тонкую ткань в шахматном порядке.

В области ног археологи обнаружили остатки кожаной обуви и золотых украшений. Нашли также половинку бронзового зеркала, россыпь бусин, пряслице и наконечник дротика.

Грабителям для чего-то нужен был именно череп девушки. Драгоценные украшения не унесли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали захоронение мужчины и женщины в объятиях

Ученые говорят, что находку можно отнести к гунскому времени. В могиле не было заупокойной пищи рядом зарыли керамическую посуду.

Археологи обнаружили покрытый золотом короткий меч и каменный жертвенник в сарматском могильнике Жагабулак в Казахстане. Находки датировались VI-V вв. до нашей эры. е. Сохраненная часть меча длиной примерно 40 см.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Откопали захоронение девушки в королевской одежде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Саше уже ничего не болит&quot;: умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
 Просмотров: 47252
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения 1 Просмотров: 12438
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
30
 Просмотров: 5958
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
 1 Просмотров: 5346
На Прикарпатье 30 декабря объявили днем траура по погибшим в больнице
На Прикарпатье 30 декабря объявили днем траура по погибшим в больнице Просмотров: 4932
История
Кровавая резня: испанцы выгнали евреев из страны
Кровавая резня: испанцы выгнали евреев из страны
 Просмотров: 1764
В Харьковской области нашли поселение скифов
В Харьковской области нашли поселение скифов Просмотров: 279
Крупнейший авианалет разрушил столицу страны
Крупнейший авианалет разрушил столицу страны
 Просмотров: 621
Как раньше праздновали Новый год - фото
Как раньше праздновали Новый год - фото
11
 Просмотров: 1773
Священник умер после побоев
Священник умер после побоев
 Просмотров: 1530
Больше всего комментируют
8
Кому проигрывает Зеленский во втором туре выборов - опрос
6
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
2
Если инфляция растет, власти должны индексировать людям обесценивание их доходов – Порошенко
2
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
2
Данилов назвал дату, когда в Украине обнародуют список первых официальных олигархов
Голосов: 39
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть