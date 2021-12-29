Откопали захоронение девушки в королевской одежде

В Казахстане откопали захоронение девушки. Фото: "Археология, этнография и антропология Евразии"

В Казахстане раскопали погребение девушки в одежде правителя.

Ее похоронили в V-VI вв. Из могилы украли череп, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Археология, этнография и антропология Евразии.

Погребенная принадлежала кочевой элите. Ее похоронили под курганообразной насыпью из кусков известняка и кремня диаметром около 6 м.

Под курганом обнаружили человеческие кости, пряслица и золотую обкладку деревянной поясной пряжки. Девушку похоронили головой на север. У ее головы археологи нашли остатки головного убора, состоящего из 40 мелких бляшек и золотой серьги. Мелкие бляшки, вероятно, сначала нашили на тонкую ткань в шахматном порядке.

В области ног археологи обнаружили остатки кожаной обуви и золотых украшений. Нашли также половинку бронзового зеркала, россыпь бусин, пряслице и наконечник дротика.

Грабителям для чего-то нужен был именно череп девушки. Драгоценные украшения не унесли.

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Ученые говорят, что находку можно отнести к гунскому времени. В могиле не было заупокойной пищи рядом зарыли керамическую посуду.

Археологи обнаружили покрытый золотом короткий меч и каменный жертвенник в сарматском могильнике Жагабулак в Казахстане. Находки датировались VI-V вв. до нашей эры. е. Сохраненная часть меча длиной примерно 40 см.