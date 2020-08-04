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вторник, 04 августа 2020 16:18

Откопали лодку племени древлян

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Откопали лодку племени древлян
Нашли древнюю лодку. Фото: news.dks.com.ua

Археологи нашли древлянскую лодку на реке Уборть вблизи с. Хочино Олевского района Житомирской обл.

Местный предприниматель Александр Лупаина организовал местных жителей. Они помогли поднять лодку, сообщает news.dks.com.ua.

"Среди завалов мореного дуба - древняя лодка. Лодку расчистили - обвалился берег. Будем начинать все сначала. Нос очень зооморфный", - рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины, руководитель Житомирской археологической экспедиции Андрей Петраускас.

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Лодка имеет длину 9 м, ширину 80 см.

В краеведческом музее в Маневичах Волынской обл. выставили на обозрение древнюю лодку. Директор музея Петр Хомич сообщил, что заведение открылось после карантина. Также в здании провели ремонт.

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