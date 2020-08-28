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пятница, 28 августа 2020 14:57

Откопали инструмент, которым художник пользовался 5 тыс. лет назад

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Откопали инструмент, которым художник пользовался 5 тыс. лет назад
В Турции нашли палитру, возрастом 5 тыс. лет Фото: Daily Sabah

Турецкие археологи обнаружили древнюю палитру во время раскопок на городище Куллюоба, что на северо-западе страны. Находке около 5 тыс. лет.

Ремесленник изготовил инструмент путем видалбливания в камне небольших круглых углублений. Вероятно, в них наливали красители и использовали их при росписи глиняной посуды, сообщает Daily Sabah.

Археологи рассказывают, что когда-то в месте где нашли палитру располагалось поселение, через которое в 2400-2300 гг. до н.э. проходил торговый путь от Сирии до Балкан. Раскопки здесь начали еще в 1996 году. С тех пор обозначили план городища, нашли 15 захоронений возрастом не менее 3 тыс. лет и множество артефактов. Также находили и древнегреческие поселения.

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Археологи раскопали древнейшие в Европе костяные и кремневые инструменты на площадке Боксгроу, что в Великобритании. Возраст находок оценивается в 500 тыс. лет. Инструменты создал Гейдельбергский человек - предок неандертальцев.

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