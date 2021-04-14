Откопали бронзовую скульптуру, которая пролила свет на древнюю цивилизацию

Археологи нашли бронзовый артефакт у древних руин поселения Саньсиндуй в провинции Сычуань в центральном Китае.

Статуя имеет квадратное тело с круглой пастью. Украшена изображениями морд животных, пишет globaltimes.

"Странно, что недавно обнаруженная бронзовая реликвия имеет много общего с другим бронзовым артефактом, который выставили в Национальном дворцовом музее Тайбэя и сначала его собрали в Дворцовом музее в Пекине", - говорит археолог Ран Хунлинь.

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Статуя предоставляет больше информации о древней цивилизации Шу, говорит исследователь. В будущем находку выставят на всеобщее обозрение.

Автор: 中国传统文化 В Китае обнаружили бронзовую скульптуру

На севере Китая археологи обнаружили деревянный колодец возрастом 2 тыс. лет. Анализ древесины показал, что колодцем пользовались примерно с конца периода Воюющих царств в 475-221 годах до н. е.