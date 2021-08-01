От эпидемии умер каждый десятый одессит

Одесский городской театр сгорел 2 января 1873. Вспыхнул газ в ночном часам. Автор: archodessa.com

В Одессе вспыхнула эпидемия чумы 2 августа 1812-го. Умерло за год почти три тысячи одесситов.

В 1803 году Одесса была небольшим приморским городком, окруженным сухим степью. Арман Эмманюэль дю Плесси герцог де Ришелье прибыл в Одессу как местный военный губернатор Херсонской губернии Российской империи. Восстановил торговлю через Одесский порт, пятая часть таможенных сборов отдавал на развитие города. Расцвет города остановили эпидемия чумы.

С окончанием войны между Российской империей и Турцией чума была в Стамбуле, на Кавказе и в владениях Турции на реке Дунай. На кораблях болезнь завезли в город греческие купцы. Первые случаи не были распознаны. В одесской гостинице для актеров умерли внезапно сразу три актрисы, они купили шали у греков.

Мэр города Ришелье собрал Медицинскую совет и объявил аварийное состояние в городе, разделили на 5 частей. Каждую часть поручили отдельном врачу. Особые карантинные учреждения оборудовали в крепости Одессы и в городской инфекционной ликарни. За день в умирало до 20 человек.

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Был запрет на вылов рыбы, не принимали новые корабли торговцев, всех сухопутных обращали из города в карантинных пунктов на 30-дневное наблюдение.

2656 одесситов умерли от чумы в конце 1812 года. Это десятая часть населения города. Зимних праздников тогда не отмечали. Эммануэль де Ришелье запретил жителям выходить из домов. Воду и продукты одесситам поставляли централизованно - в каждый дом дважды в день подъезжала подвода или сани. Хлеб, крупы, письма окуривали серой. Мясо погружали в холодную морскую воду, а деньги - в уксус. В январе следующего года эпидемия пошла на спад.

В Одессе торжественно открыли первый Городской театр 10 февраля 1810-го. Давали одноактной оперы Сергея Вязмитинова "Новое семейство" и водевиль Якова Княжнина "Траур, или Утешенная вдова". Город получил право строить театр за шесть лет до этого. Театр перестал работать 1812-го. Греческие купцы завезли в город чуму, которая была в Европе. В одесской гостинице умерли внезапно сразу три актрисы, купили шали и платки у греков. После этого российские трупы прекратили свои выступления. В ночь на 2 января 1873 театр сгорел. Пожар начался от вспышки газового рожка, который забыли потушить. Отстроили его только за 11 лет.