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понедельник, 05 июля 2021 08:20

От боевиков освободили два города

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От боевиков освободили два города
5 июля - в памятная дата, отмечаемая ежегодно в день, когда 2014 боевики ДНР вместе с русскими террористами вытеснены из Славянска и Краматорска. Фото: https://armyinform.com.ua

Украинские войска освободили город Славянск и город Краматорск 5 июля 2014-го от боевиков "ДНР".

Славянск и Краматорск стали первыми городами в Донбассе, которое 12 апреля 2014-го захватили российские диверсанты. Расположенные на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Боевики совершили террор среди местного населения: в плен брали тех, кто разговаривал на украинском языке. Заложников пытали и обстреливали жилые кварталы. Было мародерство, не работали детсады и школы.

Попытки освободить Славянск от оккупантов 13 и 24 апреля оказались неудачны. Против террористов применили авиацию. 3 мая силы АТО закрепились на стратегической высоте Карачун близ Славянска.

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5 июля боевики оставили Славянск и убежали в Донецк. Над горсоветом установлен украинский флаг. Убегая, оккупанты оставили огромные арсеналы оружия российского производства. За весь период боев за Славянск Украина потеряла 70 военных. Уничтожено 470 террористов. Убытки от разрушения жилых домов составили 1,5 млрд. грн. Повреждено 34 здания и сооружения, в том числе - 4 школы.

Бои в окрестностях Краматорска проходили в мае и июне. До освобождения города были привлечены подразделения Национальной гвардии Украины, "Альфа" СБУ. После поражения в Славянске, силы ДНР покинули Краматорск. Его заняли украинские войска. Краматорск объявили временным центром Донецкой области.

Украина возобновила полноценную жизнедеятельность деокупованих городов. Вооруженные Силы Украины обеспечивают защиту.

Мариуполь освободили от российских боевиков-захватчиков 13 июня 2014-го. Участвовали спецподразделение МВД "Азов", подразделения Национальной гвардии Украины и "Днепр-1". Противостояние с террористами продолжалось с 6 мая.

Во время зачистки города, ликвидировали ключевые опорные точки боевиков. Уничтожили технику и восстановили контроль над всеми захваченными админзданиями. Сейчас Мариуполь живет мирной жизнью, как и большинство украинских городов.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
июля

От боевиков освободили два города

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