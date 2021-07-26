Освободили от фашистов украинский город

Советские войска освободили Львов в ходе Львовско-Сандомирской операции 1944 года. Фото: photo-lviv.in.ua

Советские войска освободили Львов во время Львовско-Сандомирской операции 27 июля 1944-го. Красная армия заняла Львов и он стал административным центром Львовской области УССР.

1944 года линия фронта в Западной Украине проходила по линии Ковель - Тернополь - Коломыя. На обороне стояла немецкая группа армий "Северная Украина" со штабом во Львове. Согласно советским планом наступления предусматривались два главных направления ударов в Раву-Русскую и на Львов.

После боя и полного разгрома немецких частей под Бродами 19 июля, советские войска перешли в наступление на Львов. Попытка советского командования занять город танковыми армиями заканчивается неудачей. Только 27 июля при поддержке польских повстанцев, советские войска захватили Львов и Перемышль.

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Красная армия полностью взяла Львов. Руководителей польской Армии Крайовой пригласили на переговоры с руководством Красной армии, где их арестовали. УПА готовилась к войне с новым оккупационным режимом. После отступления немцы оставили технику и оружие, которое забрали повстанцы. Большая часть этого оружия была передана уповцам еще задолго до начала наступления бойцами дивизии СС "Галичина".

В результате Львовско-Сандомирской операции советские войска заняли Западную Украину и часть Польши.

Во время операции AB-Aktion нацисты во Львове 4 июля 1941 расстреляли 45 ученых и профессоров. Арестованных вывели на холмы Вулецких холмов к заранее выкопанной ямы. Мужчин подводили к ней и расстреливали.

В 1943 году прошла акция ликвидации следов нацистских преступлений на оккупированных территориях. Могилу с останками расстрелянных разрыли и сожгли останки в лагере в Лисиницком лесу.