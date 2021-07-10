Остатки капитана туземцы принесли в корзине для фруктов

Последнее путешествие Кука закончилась на Гавайях. Картина "Смерть капитана Джеймса Кука" Джорджа Картера, 1783.

Из Великобритании 12 июля 1776-го капитан Джеймс Кук на корабле "Resolution" и "Discovery" отправился в третье кругосветное путешествие. Корабли взяли курс к Тасмании, задачей было найти проход вокруг Северной Америки.

Джеймс Кук - самый известный в то время мореплаватель мира. Открыл много островов и новых земель, его морские карты были самимыточными в то время и использовались еще сто лет.

Кук в экспедицию взял астрономов и натуралистов, художников и анатомов. 26 ноября экспедиция высадилась на Гавайях, чтобы починить судна. Кук прибыл в самый разгар "Праздники урожая", посвященных местным богам. Суеверные туземцы, увидев большие корабли, решили, что к ним с неба спустились боги. Кук без оружия ходил среди гавайцев, которые приветствовали его как самого вождя. Время от времени аборигены воровали металлические предметы. На эти мелкие кражи европейцы не обращали внимания.

Через две недели, отдохнув и пополнив запас продовольствия, корабли пошли на север. В конце года Кук вернулся на Гавайи. Корабли попали в шторм и были разбитые. Постепенно туземцы поняли, что перед ними простые смертные. Между ними стали возникать конфликты.

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Вечером 14 февраля 1779-го гавайцы похитили крупнейшего лодки просто с корабля. Капитан Джеймс Кук лично пошел к вождю забирать баркас. Разъяренный Кук попытался взять в заложники короля Гавайев "али-Нуи Каланиопуу". Хотел обменять его на все украденные гавайцами вещи. Однако на пляже уже собрались подданные. Когда Кук вернулся спиной мужчины ударили его по голове, а затем ножом. Вероятно, его убил молодой сын вождя.

По традиции, гавайцы отделяли плоть от костей высоко уважаемых людей. Затем кости связывали вместе и тайно хоронили, чтобы никто не смог надругаться над ними. Части тела Кука были разделены между высокими вождями. Возвращать остатки капитана морякам отказались. Пять дней англичане били из пушек по поселению. Только тогда один из вождей вернул кисти рук, череп, предплечья и кости ног капитана. В корзине для фруктов было 3 кг мяса из тела.

Останки капитана Джеймса Кука были зашиты в парусину и опущены в воду залива. На следующее утро англичане подняли паруса и навсегда покинули острова. В Англию корабли вернулись в следующем году. Смерть Кука Англия отметила общим трауром.

Мореплаватель Христофор Колумб использовал лунное затмение для запугивания ямайских индейцев 29 февраля 1504-го. Оно продолжалось 45 минут. На острове Ямайка команда прожила год. Аборигены сначала приносили им еду и воду, но впоследствии перестали. Колумб решил запугать индейцев, используя знания астрономии. Знал, что в ночь на 1 марта произойдет полное лунное затмение. Колумб сказал вождям индейцев, его боги возмущены поведением и вскоре продемонстрируют это. Когда луна ночью исчез - индейцы в ужасе стали просить прощения.