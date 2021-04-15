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пятница, 16 апреля 2021 01:13

Остатки изумрудной шахты обнаружили у старого храма

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Остатки изумрудной шахты обнаружили у старого храма
В древности добычу изумрудов могли считать сакральной. Фото: pexels.com

На территории римско-византийского поселения Монс Смарагдус в Египте обнаружили изумрудную шахту изумрудов.

Этот регион известен изумрудными рудниками римской эпохи. Появились чуть меньше 2 тыс. лет назад. Но потом они исчезли из истории. В XIX веке их заново открыл французский минералог Фредерик Кайо. В 1990-е годы рудники начали исследовать археологи, сообщает EurekAlert.

Археологи раскопали 3 древние здания. Одно из них условно назвали административным. Предполагают, что в нем действовал храм. Его использовали в период между I и IV-V в. н.э. Во время раскопок в здании нашли монеты и ритуальные предметы. Обнаружили курильницы для сжигания благовоний и фигурки.

Второе здание ученые назвали "Большой храм". В нем нашли фрагменты терракотовых скульптур и амулеты. Третье здание получило название "Комплекс шести окон". Оно состояло из 2-х частей. Подвальную часть построили гораздо раньше верхней. Ученые считают, что именно это здание было напрямую связано с добычей изумрудов.

В верхней части здания могли жить рабочие. Вторая часть могла быть складом, где хранились инструменты и полученные материалы.

Археологи задокументировали несколько мест добычи берилла - минерала, одной из разновидностей которого является изумруд.

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Детальный анализ рудников позволил классифицировать их по типам и определить их возраст. Они относятся к периоду римского Египта.

Новые находки свидетельствуют, что добыча изумрудов в древности был тесно связан с религиозными культами. Вероятно, сам процесс добычи драгоценных камней считался сакральным. Поэтому у рудников действовало большое количество храмов.

В Египте раскопали город, которому почти 3000 лет, и которое считают одной из важнейших археологических находок со времен обретения гробницы фараона Тутанхамона. Египтолог Захи Хавасс объявил об открытии "потерянного золотого города" недалеко от Луксора.

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