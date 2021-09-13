Останки вождя нашли в стволе дерева

В английской деревне Тетни, во время работ по обустройству пруда в местном гольф-клубе, обнаружили гроб из ствола дерева с останками вождя. Возраст находки оценили минимум в 4 тыс. лет.

Гроб длиной около 3 м и шириной в 1 м изготовили из большого дуба. Мастера использовали технику "расколотой древесины". Ствол раскалывали вдоль чтобы не долбить целое дерево, а получить только его часть для дальнейшей обработки. Для гроба изготовили также крышку, но до наших дней сохранилась только ее часть, передает "Вокруг Света".

Автор: Charlotte Graham На погребение бронзового века наткнулись случайно

Вместе с остатками человека из гроба изъяли каменный топор с деревянной рукояткой. Исследователи отмечают, что он служил скорее символом власти, а не оружием, поскольку на нем отсутствуют какие-либо следы от ударов. Всего в Великобритании нашли 12 подобных топоров.

Также в захоронении сохранились следы от листьев тиса или можжевельника. Благодаря дальнейшим исследованиям ученые попытаются ответить, каким образом и зачем растения использовали в погребальных практике и в какое время года хоронили мужчину.

Большое количество камней у находки показало, что после похорон над могилой возвели каменный курган. Исследователи отмечают, что во времена бронзового века такой обряд проводили только для людей, которые занимали при жизни высокое положение.

Всего в Великобритании известно около 65 таких деревянных гробов. Этот сохранился благодаря тому, что был покрыт глубоким слоем ила.

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Автор: Charlotte Graham На погребение бронзового века наткнулись случайно

Недавно в болоте Гортнакранна, ирландского графства Роскоммон, археологи нашли остатки деревянного идола. Религиозную скульптуру изготовили из дуба более 1,6 тыс. лет назад. Археологи отмечали, что в идола ярко просматривались человеческие формы - небольшая круглая голова, маленькие плечи и длинное тело с зазубринами. Он сохранился именно благодаря пребыванию в болоте.