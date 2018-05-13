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Основание "Динамо" и рекорд пребывания в открытом космосе - 9 событий сегодняшнего дня

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3 мая в мировой истории - насыщенный день на происходящее. Среди них - достижение человечества, трагедии и действия, которые в будущем послужили основой для развития в различных сферах.

1501 - Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад, в ходе которого выяснил, что Колумб открыл новый континент.

1913 - состоялся полет первого в мире 4-моторного самолета конструкции киевлянина Игоря Сикорского. Вес самолета (около 5 тонн) был вчетверо больше веса крупнейшего в то время аэроплана.

Автор: avtopogliad.com.ua
  Команда "Динамо" 1927 року
Команда "Динамо" 1927 року

1918 - советскому Наркомата продовольствия предоставлены чрезвычайные полномочия для реквизиции продуктов у крестьян

1927 - основан киевский футбольный клуб "Динамо".

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1950 - в английском Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата "Формулы-1"

Автор: avtopogliad.com.ua
  Проведение первых соревнований "Формулы 1"
Проведение первых соревнований "Формулы 1"

1981 - на площади Святого Петра в Ватикане турецкий террорист Али Агджа тяжело ранил Папу Римского Иоанна Павла II.

1992 - американские космонавты находились в открытом космосе 8:00 29 минут (мировой рекорд), впервые в космос вышли сразу три космонавта.

1995 - англичанка Элисон Харгривз первой из женщин взошла на Эверест в одиночку и без использования кислорода.

2014 - пророссийские боевики во время боев за Славянск устроили засаду в окрестностях села Маячка. В результате нападения боевиков на колонну 95-й отдельной аэромобильной бригады погибли 7 украинских десантников

Автор: gazeta.ua
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Дата
13
мая

Основание "Динамо" и рекорд пребывания в открытом космосе - 9 событий сегодняшнего дня

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