Основали сеть ресторанов, которую оценили в $42 млрд

В американском городе Дез-Пленз в штате Иллинойс 15 апреля 1955-го предприниматель Рэй Крок открыл первый ресторан быстрого питания McDonald's. Стоимость сети этого бренда оценивается в $ 42 млрд.
Калифорнийские рестораторы брать Макдональд организовали ресторан быстрого обслуживания еще в 1909-го. Придумали принципы концепции "быстрого питания". McDonald's был первым в истории заведением общественного питания, где использовался конвейерный способ для приготовления и подачи блюд.
Благодаря этой системе, клиентов обслуживали очень быстро и в то же время качественно. Продавали несколько видов гамбургеров, чипсы и апельсиновый сок. Впоследствии в ассортименте появились картофель-фри и кока-кола. Для привлекательности установили на крыше подсвеченные неоном золотые арки - букву М. Заведение было прибыльным.
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1954-го предприниматель, продавец пылесосов Рэй Крок приобрел у братьев Макдональд право выступать эксклюзивным агентом по франчайзингу. Однажды он увидел огромную очередь у McDonald's и понял, что здесь можно заработать деньги и предложил Дику и Маку свою помощь.
Шаг выкупил у Макдональдов франшизу за $15 тыс. - $365 тыс. на нынешние деньги. Впоследствии взяв кредит, он стал владельцем бренда McDonald's. В первый день работы в ресторане продавались гамбургеры по 15 центов и картофель "фри" по 10 центов.
Сейчас McDonald's - огромная корпорация, которая известна во всем мире и имеет более 36 тыс. заведений в 120 странах мира.
Первый в Украине ресторан быстрого питания McDonald's открыли возле метро Лукьяновская в Киеве 24 мая 1997=го. Украина стала 102-й страной, в которой представлена сеть.
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