Основали крупнейшую украинскую организацию в Великобритании

В Лондоне 19 января 1946-го основали крупнейшую украинскую общественную организацию в Великобритании - Союз украинцев в Великобритании (СУБ).
После войны среди украинцев в составе Польских вооруженных сил, расположенных в Соединенном Королевстве, возникла идея создания Союза Украинских Воинов в Польских Вооруженных Силах. Во время подготовки решили распространить возможность вхождения в новую организацию на всех украинцев, которые уже были в Великобритании или в будущем прибудут в страну.
Учредительный съезд СУБ состоялся 19-20 января 1946 года в Эдинбурге. Они через несколько лет приобрели здание в западном Лондоне, где находится штаб-квартира организации. Союз охватил сеть из 34 местных общин в разных уголках Соединенного Королевства.
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В последующие годы количество членов значительно увеличилось по приезду в страну украинских рабочих и бывших воинов дивизии "Галичина". Когда послевоенная массовая иммиграция украинцев в Британию была завершена, около 23 600 человек стали членами СУБ.
Программа деятельности обязывает к сохранению украинской культуры и традициям, к информированию о жизни украинцев в Великобритании, Украине, мире в целом. Также Союз украинцев в Великобритании обязывался печатать газеты, книги, периодические издания, основания и опекать библиотеки, устраивать спектакли, экспозиции. Все мероприятия были благотворительными.
В Пенсильвании 13 октября 1894-го основали Украинский народный союз – самое древнее украинское учреждение в США. В настоящее время насчитывается более 50 тыс. членов. УНС всегда был инициатором всех главных акций и мер американских украинцев.
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