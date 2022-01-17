Основали крупнейшую украинскую организацию в Великобритании

В Британском журнале "Look" опубликовали карту с надписью "Следующая европейская война начнется в Украине"

В Лондоне 19 января 1946-го основали крупнейшую украинскую общественную организацию в Великобритании - Союз украинцев в Великобритании (СУБ).

После войны среди украинцев в составе Польских вооруженных сил, расположенных в Соединенном Королевстве, возникла идея создания Союза Украинских Воинов в Польских Вооруженных Силах. Во время подготовки решили распространить возможность вхождения в новую организацию на всех украинцев, которые уже были в Великобритании или в будущем прибудут в страну.

Учредительный съезд СУБ состоялся 19-20 января 1946 года в Эдинбурге. Они через несколько лет приобрели здание в западном Лондоне, где находится штаб-квартира организации. Союз охватил сеть из 34 местных общин в разных уголках Соединенного Королевства.

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В последующие годы количество членов значительно увеличилось по приезду в страну украинских рабочих и бывших воинов дивизии "Галичина". Когда послевоенная массовая иммиграция украинцев в Британию была завершена, около 23 600 человек стали членами СУБ.

Программа деятельности обязывает к сохранению украинской культуры и традициям, к информированию о жизни украинцев в Великобритании, Украине, мире в целом. Также Союз украинцев в Великобритании обязывался печатать газеты, книги, периодические издания, основания и опекать библиотеки, устраивать спектакли, экспозиции. Все мероприятия были благотворительными.

В Пенсильвании 13 октября 1894-го основали Украинский народный союз – самое древнее украинское учреждение в США. В настоящее время насчитывается более 50 тыс. членов. УНС всегда был инициатором всех главных акций и мер американских украинцев.