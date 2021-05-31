Основали комитет по охране воинских захоронений

Фото: "Календар українця"

31 мая 1921 во Львове основали Краевой комитет охраны могил.

Его организовали на собрании представителей украинских общественных объединений по инициативе историка Ивана Крипякевича и других деятелей. Комитет искал, восстанавливал и приводил в порядок могилы украинских воинов. Организовывали памятные процессии к воинским захоронениям на Троицу.

УГКЦ пожертвовала в фонд Краевого комитета 35 тыс. крон. Он был секцией Украинского гражданского комитета, который занимался жертвами войны, беженцами и эмигрантами из Поднепровской Украины.

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Украинцы постоянно сталкивались с вандализмом на военных кладбищах со стороны поляков. Ночью шовинисты уничтожали надгробные кресты и раскапывали могилы. Официальные власти ликвидировали единичные захоронения и переносили останки в безымянные общие могилы.

Показали неизвестные фото перезахоронения писателя Ивана Франко на Лычаковском кладбище во Львове. 31 мая 1916 года его похоронили в чужом склепе польской семьи Мотичинських.