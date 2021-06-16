Опубликованы документы репрессированных учителей

 
Ексклюзивы
1/5
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 405
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 972
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 747
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 378
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 540
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 675
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 594
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 855
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 999
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 405
Фото
Все фото
8
14
7
7
6
Как себя вели австрийцы в украинском селе во время Первой мировой войны - подборка фото
Как себя вели австрийцы в украинском селе во время Первой мировой войны - подборка фото
Старинные узоры из рушников юга Украины собрали в музее
Старинные узоры из рушников юга Украины собрали в музее
&quot;С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе&quot; - 130 лет назад родился Евгений Коновалец
"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец
В столице простились с участником национально-освободительного движения
В столице простились с участником национально-освободительного движения
От боевиков освободили украинский город
От боевиков освободили украинский город
Видео
Все видео
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Интервью
1/5
Не сможем выращивать картофель и свеклу - изменение климата ударит по Украине
Не сможем выращивать картофель и свеклу - изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 432
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 126
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 747
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 225
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 81
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
среда, 16 июня 2021 15:42

Опубликованы документы репрессированных учителей

  Комментировать
Опубликованы документы репрессированных учителей
Чешских педагогов из Харькова обвинили в контрреволюции. Фото: "Історична правда"

Архив СБУ обнародовал документы о репрессиях чешских учителей.

14 июня 1931 года в Харькове репрессировали 21 чешского учителя, сообщает "Історична правда".

"В рамках проекта мы создаем программные инструменты, которые переводят оцифрованные документы в форму электронного текста, а затем хранят их в специально созданной базе данных. Она позволяет интерактивный поиск слов или коротких фраз. Пилотную версию базы данных, которая пока содержит именно документацию процесса против чешских учителей в Украине, можно испытать уже сейчас. Следующие коррективы в работе поисковой системы мы проведем на основании предложений, полученных в рамках пилотного тестирования. Цифровой архив должен быть полностью готов к работе к концу следующего года", - сообщает Ян Швец с кафедры кибернетики Западочешского университета в Пльзене.

Опубликовали дела отдельных лиц, стенограммы судебного процесса, конфискованные документы, письма, удостоверения личностей и фотографии осужденных.

"Всего здесь более 10 тысяч страниц документов советской службы государственной безопасности, касающиеся вымышленной "шпионажно-диверсионной контрреволюционной организации чешского генерального штаба" и связанных с ней дел, хранящихся в киевском центральном архиве Службы безопасности Украины", - добавил соавтор проекта Ян Дворжак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болтлив и интересуется женщинами - в архиве наткнулись на дело настоящего Джеймса Бонда

Обнародованные документы доступны по ссылке.

Электронный архив освободительного движения опубликовал подборку документов к годовщине Чернобыльской катастрофы. Туда вошли расшифрованные переговоры работников АЭС во время аварии, донесения агентов КГБ, справки о ситуации с радиационным загрязнением и прочее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опубликованы документы репрессированных учителей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Власть взялась за раскол церкви

В Ватикане заявили о поддержке борьбы украинцев

Младше на 36 лет: четвертый раз женился легендарный комик

Экспериментальный цех украинского завода выпустил автомобиль

Атаману пришили отрубленную голову

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 11583
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 5481
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 4941
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу Просмотров: 2943
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2268
История
Власть взялась за раскол церкви
Власть взялась за раскол церкви
 Просмотров: 243
В Ватикане заявили о поддержке борьбы украинцев
В Ватикане заявили о поддержке борьбы украинцев
 Просмотров: 90
Младше на 36 лет: четвертый раз женился легендарный комик
Младше на 36 лет: четвертый раз женился легендарный комик
 Просмотров: 576
Экспериментальный цех украинского завода выпустил автомобиль
Экспериментальный цех украинского завода выпустил автомобиль
 Просмотров: 495
Атаману пришили отрубленную голову
Атаману пришили отрубленную голову
 Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
3
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
3
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
Голосов: 349
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть