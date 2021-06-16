Опубликованы документы репрессированных чешских учителей

Чешских педагогов из Харькова обвинили в контрреволюции. Фото: "Історична правда"

Архив СБУ обнародовал документы о репрессиях чешских учителей.

14 июня 1931 года в Харькове репрессировали 21 чешского учителя, сообщает "Історична правда".

"В рамках проекта мы создаем программные инструменты, которые переводят оцифрованные документы в форму электронного текста, а затем хранят их в специально созданной базе данных. Она позволяет интерактивный поиск слов или коротких фраз. Пилотную версию базы данных, которая пока содержит именно документацию процесса против чешских учителей в Украине, можно испытать уже сейчас. Следующие коррективы в работе поисковой системы мы проведем на основании предложений, полученных в рамках пилотного тестирования. Цифровой архив должен быть полностью готов к работе к концу следующего года", - сообщает Ян Швец с кафедры кибернетики Западочешского университета в Пльзене.

Опубликовали дела отдельных лиц, стенограммы судебного процесса, конфискованные документы, письма, удостоверения личностей и фотографии осужденных.

"Всего здесь более 10 тысяч страниц документов советской службы государственной безопасности, касающиеся вымышленной "шпионажно-диверсионной контрреволюционной организации чешского генерального штаба" и связанных с ней дел, хранящихся в киевском центральном архиве Службы безопасности Украины", - добавил соавтор проекта Ян Дворжак.

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Обнародованные документы доступны по ссылке.

Электронный архив освободительного движения опубликовал подборку документов к годовщине Чернобыльской катастрофы. Туда вошли расшифрованные переговоры работников АЭС во время аварии, донесения агентов КГБ, справки о ситуации с радиационным загрязнением и прочее.