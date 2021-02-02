Опубликовали документы о борьбе за независимость Беларуси

Вышел второй том документов БНР. Фото: "Історична правда"

Опубликовали протоколы заседаний Народного секретариата Белорусской Народной Республики.

Орган действовал в Минске с февраля по ноябрь 1918 года. Книга продолжает серию "Архивы Белорусской Народной Республики". Ее начал журналист Сергей Шупа 1998 года, сообщает "Историческая правда".

В изданиях публикуют источники по истории белорусского национального движения. Документы хранят в Государственном архиве Российской Федерации. Благодаря публикации их впервые ввели в научный оборот. 1-й том серии базировался на документах Литовского центрального государственного архива.

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В документах говорится о международной, политической, экономической, культурной деятельности правительства БНР.

Слуцкое восстание сторонников Белорусской Народной Республики против советской власти взорвалось 27 ноября 1920 года. Активное сопротивление большевистским войскам белорусы оказывали месяц. До того продолжалась польско-советская война. Случчина неоднократно переходила из рук в руки, а в конце, по перемирию 12 октября, на некоторое время оказалась в нейтральной зоне.