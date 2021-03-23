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вторник, 23 марта 2021 16:44

Опубликовали документы из дела расстрелянного художника
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Опубликовали документы по делу Ивана Липкивского
Фото: avr.org.ua
Опубликовали документы по делу Ивана Липкивского
Опубликовали документы по делу Ивана Липкивского
Опубликовали документы по делу Ивана Липкивского
Опубликовали документы по делу Ивана Липкивского

Опубликовали документы по делу расстрелянного художника Ивана Липкивского.

Его казнили в 1937 году, обвинили в принадлежности к национал-фашистской организации. Коллекцию из 46 документов опубликовал Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом Службы безопасности Украины на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения.

В сборник вошли анкета художника, протоколы обыска Ивана Липкивского, приговор об осуждении к расстрелу, справка об исполнении приговора и прочее.

"Иван Липкивский "признался" во всех возможных преступлениях: участие в национал-фашистской организации, планировании ее членами индивидуального террора высшего советского руководства, в частности Постышева, и даже в том, что художники поддерживали идеи Гитлера. На одном из допросов к преступлениям засчитывается то, что один из участников вымышленной организации был баптистом", - рассказывает научный редактор архива Андрей Вулочин.

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Липковский называл одним из руководителей преступной организации своего учителя Михаила Бойчука. Якобы он говорил, что нужно "отделить Украину от России такой стеной, чтобы даже аэроплан ее не перелетел".

13 июля 1937-го художника расстреляли.

Центр исследований освободительного движения и Архив службы безопасности Украины опубликовали коллекцию документов об "обмене территориями и населением" между Польшей и СССР 15 февраля 1951 года. Такие действия объясняли экономическими интересами 2 государств: Польша нуждалась в территории с запасами нефти и газа, СССР - угольных месторождениях.

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