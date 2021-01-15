Опубликовали архив повстанцев, который закопали в бидоне

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 234
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Просмотров: 225
Как восстановиться после Covid-19
Как восстановиться после Covid-19
Просмотров: 225
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Просмотров: 459
Как реально снизить стоимость газа для населения
Как реально снизить стоимость газа для населения
Просмотров: 621
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 675
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
1 Просмотров: 612
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
1 Просмотров: 5202
Нас может остаться 30 миллионов.
Нас может остаться 30 миллионов.
Просмотров: 1701
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
Просмотров: 837
Фото
Все фото
4
7
3
7
7
К юбилею Агатангела Крымского опубликовали его архив
К юбилею Агатангела Крымского опубликовали его архив
Rolex с бриллиантами и старинные рубли: в Киеве перехватили &quot;рождественскую&quot; контрабанду
Rolex с бриллиантами и старинные рубли: в Киеве перехватили "рождественскую" контрабанду
Показали древнейший в мире рисунок животного
Показали древнейший в мире рисунок животного
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
Видео
Все видео
Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого
Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого
Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины
Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Языковед провел в лагерях 31 год
Языковед провел в лагерях 31 год
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1206
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5202
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
6 Просмотров: 585
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 495
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 495
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 16:09

Опубликовали архив повстанцев, который закопали в бидоне

  Комментировать
Опубликовали архив повстанцев, который закопали в бидоне
Полностью оцифровали документы, которые нашли в бидоне. Фото: Український культурний фонд

Опубликовали онлайн документы УПА, которые нашли в закоппаном бидоне.

320 документов нашли в 2009 году в лесу вблизи села Лапаевка Пустомытовского района Львовской области. Их закопали в молочном бидоне осенью 1950-го, написал в Facebook депутат Владимир Вятрович.

"Найденный массив включает, к примеру, советы для подпольной типографии, описания взрывчатки, инструкции о ведении финансов, списки угнанных в Сибирь крестьян и поименные списки погибших повстанцев с биографиями и описаниями обстоятельств гибели", - объясняет историк и член Центра Руслан Забилый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отстроили настоящее убежище времен УПА

Коллекцию документов опубликовали при поддержке Украинского культурного фонда. Ее можно посмотреть по ссылке.

Показали документы ОУН, которые обнаружили в Мостисском районе Львовской области скрытыми в бидоне. Обнаружили пропагандистские материалы, организационные отчеты, карты, инструкции и другие документы 1946-1950 годов. Были агитационные листовки в нескольких экземплярах. Они могли быть предназначены для распространения среди населения. Неизвестно, почему документы спрятали под землей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опубликовали архив повстанцев, который закопали в бидоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие

Утвердили новый гимн Украины

Начался суд над националистами

Построили Пентагон

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 1 Просмотров: 17146
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 2 Просмотров: 11656
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 8811
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 8586
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 7146
История
На дне пруда обнаружили 10 тыс. серебряных монет
На дне пруда обнаружили 10 тыс. серебряных монет Просмотров: 333
К юбилею Агатангела Крымского опубликовали его архив
К юбилею Агатангела Крымского опубликовали его архив
4
 Просмотров: 90
Нашли документ, который указывает на украинскость Одессы
Нашли документ, который указывает на украинскость Одессы Просмотров: 1107
Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие
Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие
 Просмотров: 81
Утвердили новый гимн Украины
Утвердили новый гимн Украины
 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
6
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
Голосов: 861
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть