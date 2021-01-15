Опубликовали архив повстанцев, который закопали в бидоне

Полностью оцифровали документы, которые нашли в бидоне. Фото: Український культурний фонд

Опубликовали онлайн документы УПА, которые нашли в закоппаном бидоне.

320 документов нашли в 2009 году в лесу вблизи села Лапаевка Пустомытовского района Львовской области. Их закопали в молочном бидоне осенью 1950-го, написал в Facebook депутат Владимир Вятрович.

"Найденный массив включает, к примеру, советы для подпольной типографии, описания взрывчатки, инструкции о ведении финансов, списки угнанных в Сибирь крестьян и поименные списки погибших повстанцев с биографиями и описаниями обстоятельств гибели", - объясняет историк и член Центра Руслан Забилый.

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Коллекцию документов опубликовали при поддержке Украинского культурного фонда. Ее можно посмотреть по ссылке.

Показали документы ОУН, которые обнаружили в Мостисском районе Львовской области скрытыми в бидоне. Обнаружили пропагандистские материалы, организационные отчеты, карты, инструкции и другие документы 1946-1950 годов. Были агитационные листовки в нескольких экземплярах. Они могли быть предназначены для распространения среди населения. Неизвестно, почему документы спрятали под землей.