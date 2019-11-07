Определились, что делать с барельефом советского маршала

Барельеф передали в музей. Фото: "Думская"

Медный барельеф с изображением советского маршала Георгия Жукова, демонтированный из здания Одесского областного военкомата, передали в местный военно-исторический музей Министерства обороны Украины.

Разместить Жукова в экспозиционных залах не получится. Доска слишком тяжелая, пишет "Думская".

"Боимся, что проломит пол. Будем думать, куда определить, искать место. Может, установим на демонстрационной площадке с техникой", - сказал представитель учреждения.

На месте демонтированного барельефа появится памятный знак жителям Одессы и области, погибшим в русско-украинской войне. Его пранують открыть 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жуков vs Григоренко: кто кого победил в Харькове

Барельеф был демонтирован активистами 31 октября. Изображение Жукова подпадают под декоммунизацию.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Теперь оно называется Переяславль. Документ поддержали 267 парламентариев.