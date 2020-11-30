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понедельник, 30 ноября 2020 15:07

Определили возраст лодки, которую вытащили из реки

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Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Установили возраст старинной лодки-долбленки Фото: charivne.info

Украинские исследователи определили примерный возраст лодки-долбленки, поднятой в этом году из реки Случь недалеко от города Березное Ровенской области.

Ее изготовили в конце XVI или в первой половине XVII в., то есть около 400 лет назад, об этом говорится в сообществе "Городище Оствиця".

"Скорее всего лодка использовалась как баржа, передвигали ее волоком, тащили волы или лошади. Могла перевозить древесный уголь, деготь и т.д.", - рассказали археологи.

Сейчас находку законсервировали. В 2021-м на территории местного парка планируют создать металлический скелет лодки, который покажет как она выглядела. 3D модель создал фотомастер Дмитрий Крахмалюк.

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Лодку-долбленку обнаружили в 2019 году. Сначала проводили исследования в воде. В сентябре 2020 году 20 человек подняли ее на поверхность. Имела метр в ширину и почти десять в длину. Тоги ее точного возраста установить не удалось.
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