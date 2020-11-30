Определили возраст лодки, которую вытащили из реки

Украинские исследователи определили примерный возраст лодки-долбленки, поднятой в этом году из реки Случь недалеко от города Березное Ровенской области.
Ее изготовили в конце XVI или в первой половине XVII в., то есть около 400 лет назад, об этом говорится в сообществе "Городище Оствиця".
"Скорее всего лодка использовалась как баржа, передвигали ее волоком, тащили волы или лошади. Могла перевозить древесный уголь, деготь и т.д.", - рассказали археологи.
Сейчас находку законсервировали. В 2021-м на территории местного парка планируют создать металлический скелет лодки, который покажет как она выглядела. 3D модель создал фотомастер Дмитрий Крахмалюк.
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