Описали жизнь украинки, которая была преемницей Роксоланы

В Киеве презентовали трилогию "Хатитдже Турхан", которую написала искусствовед Александра Шутко. В ней говорится об украинке, которая была женой султана Османской империи.

Автор работала над ее жизнеописанием в течение 5 лет. Исследовала историческую литературу, архивные документы XVII в., дневники иностранных послов в Стамбуле, сообщает ukrinform.

Автор: http://www.ukr-ayna.com Александра Шутко представляет свои книги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали комикс с украинскими историческими деятелями

Первый том ее романа описывает попадание героини в султанский гарем и борьбу за выживание. Во втором томе освещены года регентства над несовершеннолетним султаном Махмедом IV. Третий том повествует о последних 20-ти годах ее жизни.

Валиде Турхан была защитницей украинского казачества. Также известна как большая благодетельница. Построила большую мечеть и наибольшую гробницу в Стамбуле. Была покровительницей паломников в Мекку и Медину.

От Роксоланы в истории Османской империи начался период "султаната женщин". Он длился 150 лет и завершился смертью еще одной украинкой, которая тоже начинала как султанская наложница. Она спасла османскую династию от угасания. Гатидже Турхан Султан - как ее звали в Украине, неизвестно - была женой Ибрагима Сумашедшего. Он правил в 1640-1648-х. Нынешний директор султанского дворца Топкапы в Стамбуле профессор Ильбер Ортайлы утверждает, что она происходила их Харьковской области.