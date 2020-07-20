ООН сделала заявление о статусе Севастополя

В 1993 Совбез ООН поддержал территориальную целостность Украины Фото: wikipedia

Совет Безопасности ООН 20 июля 1993 года признал постановление российского парламента относительно статуса Севастополя недействительным. Этим сорвали первую попытку аннексии украинского города.

Сначала о его "российском статусе" заявил президент Борис Ельцин на митинге в Липецке. Парламент 9 июля принял постановление, которым незаконно утверждал "российский федеральный статус города".

Правительству было предписано разработать государственную программу по обеспечению Севастополя и провести с украинским Кабмином переговоры о размещении главной базы Черноморского флота. Центральный банк должен был позаботиться о финансировании отдельных статей городского бюджета. Федеральный статус Севастополя хотели закрепить в конституции Российской Федерации.

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Украина отреагировала мгновенно. Созвали заседание Совбеза ООН на котором поддержали территориальную целостность Украины и постановили, что посягательства России противоречат двусторонним соглашениям 1990 года, а также Уставу ООН. Постановление признали не имеющим юридической силы и подтвердили украинский статус Севастополя.

Борис Ельцин заявил, что ему стыдно за решения парламента. Поддержало его и МИД России.

В 1992 году после распада СССР Черноморский флот перешел под контроль Украины по территориальной принадлежности. Во флоте было 833 судна. 9 июня в 1995-м в Сочи президент Украины Леонид Кучма и России Борис Ельцин подписали соглашение о разделе флота, по которому Украина получила лишь 18,3% кораблей.