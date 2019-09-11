Оккупанты уничтожают татарское кладбище

В Крыму уничтожают кладбище. Фото: УНН

Оккупанты уничтожают древнее мусульманское кладбище в Крыму.

На месте захоронения в исчезнувшем с. Унгут Кировского района прокладывают водопровод из северных районов Крыма в Керчь, сообщает УНН.

Кладбище оккупационная власть пыталась представить как древне-скифские захоронения.

Местные жители обратились в органы оккупационной администрации с требованием обойти кладбище при сооружении водопровода.

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"МТОТ заявляет о недопустимости разрушения захоронений, культовых объектов, объектов исторического наследия на временно оккупированной территории Украины. Неспособность государства-оккупанта обеспечить базовые потребности населения не может быть оправданием подобного варварства", - говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Оккупанты изменят проект железной дороги до Крымского моста. Все потому, что во время строительства наткнулись на древнее поселение Манитра, сообщает ресурс Крымский мост.