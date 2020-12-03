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четверг, 03 декабря 2020 11:38

Оккупанты создали новый карательный орган

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Оккупанты создали новый карательный орган
ВУЧК стала органом коммунистического террора в Украине Фото: artefact.org.uа

3 декабря 1918 года большевики создали в Курске Всеукраинскую чрезвычайную комиссию - ВУЧК. Карательный орган должен был способствовать утверждению советской власти и бороться с ее противниками любыми методами.

Комиссия подчинялась Временному рабоче-крестьянскому правительству Украины, при этом входила в состав Российской ЧК. Находилась под ведомом Наркомата юстиции УССР и так называемой Верховной социалистической инспекции Украины. При ней создавались военные формирования.

Первым руководителем структуры стал большевик Исаак Шварц, который происходил из рабочей семьи Николаева. В царские времена неоднократно отбывал ссылку. Получив должность пообещал способствовать уничтожению в Украине и мире всех "слуг царизма и капитала". Вскоре руководителем стал присланный из России Мартин Лацис.

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Руководители и сотрудники ВУЧК несли непосредственную ответственность за "красный террор" в Украине. В их ведении находились дела о "контрреволюции, спекуляции, саботаже, шпионаже и служебных преступлениях". Для обвинения людей в этом обычно было достаточно лишь доноса или анонимной жалобы. После этого их уничтожали или отправляли в лагеря. Часто жертвами чекистов становились невинные, но украиноязычные граждане.

Такая жестокость вызвала протесты населения, в том числе и вмешательство лично Владимира Ленина. Впрочем, уже 30 мая 1919-го действиям ВУЧК предоставили легитимный характер, а она сама стала органом НКВД.

30 ноября 1918 года в городе Суджа Курской области, главнокомандующий советских войск в Украине Владимир Антонов-Овсеенко выступил перед частями с призывом уничтожать украинцев. Тогда большевики готовились к вооруженному наступлению на Украину.

"Против нас стоит тридцатимиллионный народ, имена которых невозможно выговорить, внешность которых такова, что их надо убивать без всякого милосердия и пощады. Это звери, с ними нельзя обращаться как с порядочными людьми. У нас кровь лучше, сердце - тверже, нервы - крепче. Мы должны выжать всё возможное из Украины, чтобы усилить военный потенциал России", - говорил военный преступник.

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Дата
03
декабря

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