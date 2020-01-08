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воскресенье, 12 января 2020 08:20

Оккупанты позволили учить украинский в школах

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Оккупанты позволили учить украинский в школах
Райхскомисариат Украины. Административное деление

Рейхскомиссар Украины Эрик Кох 12 января 1942 года издал директиву всем генерал - и гебитс-комиссарам об условиях открытия начальных школ на украинском языке в Райхскомисариате Украина. Обучением охватывались дети до 11 лет.

Райхскомисариат Украины была провозглашена 1 сентября 1941 Он охватывал Волынь, Полесье, Правобережье и часть Полтавщины; при дальнейшем продвижении немецких войск 2 сентября 1942 было присоединено остальные Полтавщины и Запорожской области. Оккупационный режим в райхскомиссариате предусматривал использование определенных элементов, которые должны были предоставить ему национальную окраску - признание украинского языка как официального наравне с немецкой, введение рубля, образование украинской вспомогательной полиции и тому подобное.

Эрих Кох выбрал центром Райхскомисариату не Киев, а провинциальный город Ровно. В послевоенное время планировалось присоединить райхскомиссариат к территории Третьего Рейха.

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Немецкая оккупационная власть закрыла населению оккупированной Украины путь к образованию. Гитлер был убежден в том, что было бы большой ошибкой дать возможностьукраинцам приобретать знания. Кох позволил открыть только начальные 4-летние школы для детей от 9 до 11 лет. Вводился запрет на использование советских учебников, пособий, школьных программ.

Школу разрешалось открыть при соблюдении определенных условий, в частности: наличие топлива, отсутствие опасности распространения инфекционных заболеваний, достаточное количество учителей. С исполнением 14 лет украинскую молодежь отправляли на принудительные работы в Германию. Жестокий оккупационный режим привел к резкому усилению антигерманских настроений в Украине.

11 апреля 1945 года американские войска освободили узников нацистского лагеря смерти Бухенвальд. Через него прошло более 250 тыс. Арестантов, 56 тыс. Из них погибли. Сейчас этот день отмечают как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
12
января

Оккупанты позволили учить украинский в школах

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