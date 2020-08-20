Ограничили доступ к европейским и американским радиостанциям

Люди слушали западные радиостанции, несмотря на активное глушение. Фото: ed-glezin.livejournal.com

Министерство связи УССР издало распоряжение о глушении радиостанций "Би-Би-Си", "Голос Америки", "Немецкая волна" 20 августа 1980 года.

Советская власть считала их опасными, ведь все транслировали настоящую информацию о событиях в СССР и мире, от которой граждане страны были изолированы. В пропаганде использовалось понятие "вражеские голоса".

Глушить некоторые из радиостанций начали еще в 1948 году, а через 12 лет по всему СССР настроили до 1,4 тыс. мощных "глушилок", что стоило стране значительных капиталовложений. Впрочем, несмотря на препятствия, людям все равно удавалось слушать передачи, которые транслировали на языках народов СССР.

Приказ о глушении европейских и американских радиостанций в УССР в 1980 году подписал министр связи Георгий Синченко. Тогда они освещали августовские события в Польше, когда страну охватили забастовки против коммунистической власти. Критиковали западные СМИ и ввод советских войск в Афганистан. Чтобы остановить новости, в Украине применили шумотроны - мощные генераторы белого шума.

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Борьбу с радиостанциями признали неэффективной и прекратили ее только во времена перестройки. Констатировали, что глушение покрывает только 30% территории СССР, на которой проживают до 130 млн человек, а эффективность "глушилок" в крупных городах, в странах Балтии и на Закавказье слишком низкая.

12 декабря 1979 года на заседании Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза было принято решение №176/125 о введении войск в Афганистан. На конец 1979 года в стране разгорелась гражданская война между радикальным и умеренным крылом Народно-демократической партии Афганистана. 16 сентября лидер умеренного крыла Мухаммед Тараки был отстранен от полномочий, а вскоре убит по распоряжению нового лидера партии — Хафизуллы Амина. 25 декабря 1979 года в аэропорт города Баграм прибыли первые советские дивизии. Этот день и считается официальной датой начала войны в Афганистане.