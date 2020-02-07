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пятница, 07 февраля 2020 12:29

Одиозного депутата лишили мандата

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Одиозного депутата лишили мандата
Павел Лазаренко стал первым нардепом Украины, которого лишили депутатского мандата. Фото: vesti.ua

7 февраля 2002 года украинский парламент прекратил полномочия экс-премьера Павла Лазаренко. Таким образом, украинский парламент создал прецедент.

Постановление о прекращении полномочий на рассмотрение Рады внесли коммунист Георгий Крючков и Виктор Медведчук, тогда - член объединенной социал-демократической партии.

Павел Лазаренко - украинский государственный деятель. В июле 1995-го был назначен председателем Днепропетровской ОГА, в сентябре - первым вице-премьером Украины. С мая 1996-го по июль 1997 года Лазаренко был премьер-министром, а в 1998-м был избран народным депутатом Украины третьего созыва.

14 сентября 1998 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Лазаренко за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Правосудие Швейцарии осудило его к заключению за отмывание денег в швейцарских банках.

17 февраля 1999 года Верховная Рада Украины приняла решение о снятии с Лазаренко депутатской неприкосновенности. За неделю до этого он выехал из Украины. Находился в заключении под следствием в США, а также под следствием в Украине. Лазаренко обвинили в отмывании денег. По данным ООН, он присвоил около $400 млн.

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Согласно рейтингу крупнейших коррупционеров мира, составленном в 2008 году Всемирным банком по совместной программе с ООН "Возвращение похищенных активов", Павел Лазаренко вошел в десятку самых коррумпированных государственных деятелей мира.

Лазаренко неоднократно заявлял, что все уголовные дела против него сфабрикованы, чтобы окончательно его дискредитировать.

Власти США предоставила Украине гарантии, что деньги, которые были конфискованы у экс-премьер-министра Павла Лазаренко, вернутся в Украину.

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