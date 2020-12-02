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четверг, 03 декабря 2020 08:20

Один из величайших изобретений прошлого века создал американец

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Один из величайших изобретений прошлого века создал американец
Томас Эдисон изобрел лампочку, винтовой цоколь, патрон, предохранитель, счетчик, выключатель, электрогенератор. Фото: galinfo.com.ua

Американский изобретатель Томас Эдисон продемонстрировали публике работу лампы накаливания 3 декабря 1879-го. Лампа с угольной нитью, помещенной в вакуумную стеклянную колбу, могла непрерывно гореть в течение 4 ч.

Томас Эдисон в 20 лет уже создавал изобретения, за которые платили деньги. Изобрел фонограф - первое устройство звукозаписи и воспроизведения, усовершенствовал телефон и стал всемирно знаменитым. В обмен на право пользоваться всеми его изобретениями и патентами, спонсоры дали изобретателю кредит на более чем $300 тыс. Построил собственную лабораторию и нанял мастеров. Загорелся идеей создать безопасную и долговечную лампочку. Чтобы усовершенствовать лампу накаливания Эдисон провел более 6 тыс. экспериментов с различными материалами. Так пытался найти нужный для нити накаливания. Экспериментировал с шелком, бумагой, картоном, ореховой скорлупой. Волокна японского бамбука лучше всего подошли.

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Наконец в октябре 1879-го Эдисон создал лампочку накаливания с угольной нитью, может непрерывно светить 40 часов. Однако нужно питания с напряжением 110 В. Электросети в то время нет.

Тогда Эдисон сконструировал электрические генераторы. 1882-го строит первую в Нью-Йорке распределительную электрическую подстанцию. Его завод выпустил почти 50 тыс. ламп с угольной нитью. Лампу называют одним из величайших изобретений XIX в.

К концу жизни Эдисон имел 1093 патента в США и еще около 3 тыс. в разных странах мира. Умер 18 октября 1931-го от осложнений сахарного диабета.

14 апреля 1894 Томас Эдисон впервые показал устройство для просмотра фильмов, который назвал кинетоскоп. Кинопоказ устроил в Нью-Йорке, и длился он всего 16 сек. Фильм не проектувався на экран, а для его просмотра необходимо было смотреть в специальное отверстие.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
03
декабря

Один из величайших изобретений прошлого века создал американец

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