Обнаружили остатки замка, который стоял на священном острове викингов

Нашли место, где стоял самый крупный замок острова Эланд Фото: svt.se

Археолог Ян-Хенрик Фаллгрен установил местонахождение одного из замков древнего городища Сандби Борг. Замок был крупнейшим на шведском острове Эланд.

О существовании на острове в давние времена большого замка писал еще в 1703 году местный священник Николаус Валлинус. Однако никаких намеков на место руин он не оставил. Это привлекло внимание археологов, которые взялись за поиски. Но они ничего не дали. Укрепления городища исследуют с 2010 года. В 2014-м там нашли золотой солид римского императора Валентиниана III. Однако наибольший замок Сандби Борга остался местной легендой, сообщает SVT

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Недавно Ян-Хенрик Фаллгрен исследовал местность, где, по его предположениям, мог находиться замок. Он обнаружил фундаменты сооружений и крепостные стены с помощью наземного радара. Замок располагался в 10 км от местной деревни Сёрбю.

Причиной неудач предшественников Ян-Хенрик Фаллгрен называл ошибку в определении района поисков. Также исследователь отметил, что в древности остров был священным местом, где у священного озера почти 2 тыс. лет совершали жертвоприношения богам.

Открытие замка называют сенсационным во многих аспектах.

В 2019 году археологи обнаружили обломки военных кораблей XVII в. на дне Балтийского моря недалеко от города Ваксхольм, Швеция. Считают, что по крайней мере один является побратимом известного шведского линкора "Ваза". Тот назвали в честь представителей династии шведских и польских королей. Должен был стать символом военной мощи государства. В длину достигал 69 м и перевозил на борту 64 пушки. Но так и не побывал в бою - он перевернулся и пошел ко дну в 1628-м, проплыв 1 тыс. м. В настоящее время его реставрированные обломки хранятся в одноименном музее в Стокгольме. Несмотря на неудачу, еще 3 корабля аналогичной конструкции заказали по требованию короля Густава II Адольфа у того же производителя, на верфи Блазиенхольмен. Это были линкоры "Эпплет" (Яблоко), "Кронан" (Корона) и "Скептер" (Скипетр). Все они принимали участие в военных операциях. Ученые были убеждены, что наткнулись на остатки "Эпплета". Тот имел 90 бортовых орудий и вмещал до 450 матросов.