Обнаружили остатки крупнейшего города Древнего Египта

 
Ексклюзивы
1/5
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 1512
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 576
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 648
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 1809
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1836
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 540
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 666
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 909
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1206
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1854
Фото
Все фото
23
18
6
12
3
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как выглядел Святошин 120 лет назад - подборка открыток
Как выглядел Святошин 120 лет назад - подборка открыток
Как выглядел в древности замок, который превратили на психбольницу
Как выглядел в древности замок, который превратили на психбольницу
Рыцарь из Запорожья. Как украинец Станислав Гордон стал международным экспертом по историческому фехтованию
Рыцарь из Запорожья. Как украинец Станислав Гордон стал международным экспертом по историческому фехтованию
Видео
Все видео
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Террористы захватили Донецк
Террористы захватили Донецк
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Показали военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км
Показали военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км
Интервью
1/5
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 1512
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 540
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 396
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
1 Просмотров: 585
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
пятница, 09 апреля 2021 15:11

Обнаружили остатки крупнейшего города Древнего Египта

  Комментировать
Обнаружили остатки крупнейшего города Древнего Египта
Город заложили около 3,4 тыс. лет назад Фото: istpravda.com.ua

Группа археологов раскопала в Египте древний город, основанный фараоном Аменхотепом III (около 1391 - 1353 гг. до н.э.) Он является одним из крупнейших из когда-либо обнаруженных в стране.

Ученые подчеркивают, что город является вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона. Предполагают, что назывался он "Возвышение Атона" и был самым крупным административным и промышленным поселением на западном берегу Нила, в районе Луксора. С Аменхотепом его связали неслучайно. На руинах сооружений сохранился кирпич с его печатью, передает "Историческая Правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Били по лицу, рубили топором и кололи копьем - узнали обстоятельства смерти фараона

Пока удалось раскопать стены домов и целые комнаты, заполненные предметами повседневного обихода. Идентифицировать мастерскую, пекарню с печами и глиняной посудой для хранения пищи, административный и жилой районы.

Археологи убеждены, что новое открытие позволит заглянуть в жизнь древних египтян во времена расцвета. Также известно, что городом правил еще сын Аменхотепа - Аменхотеп IV, более известный как Эхнатон. Возможно, раскопки помогут пролить свет на загадку, почему Эхнатон и его жена Нефертити решили переселиться из Атона в Амарну - будущую столицу Египта.

Ученые из Британского Борнмутского университета поставили под сомнение гипотезу о военном захвате древнего Египта гиксосами. Считают, что они пришли к власти мирно, внутри страны.

Согласно принятой версии, захватчики ворвались в Египет из Сирии и правили отдельными частями страны между 1638 - 1530 гг. до н.э. Их происхождение с Ближнего Востока подтверждала археология, в частности исследования архитектуры, однако они не давали ответа на вопрос, как гиксосы пришли к власти.

Археологи из университета собрали образцы эмали с зубов 75 человек, похороненных в столице гиксосов Телль-эль-Дабаа. Они сравнили соотношение изотопов стронция в зубах с сигнатурами изотопов окружающей среды Египта и других окружающих стран и обнаружили, что многие жители города не были местными, а эмигрировали из разных территорий. Это доказало мультикультурное происхождения гиксосов. С течением времени иммигранты пришли к власти, не прибегая к насилию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обнаружили остатки крупнейшего города Древнего Египта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
апреля

Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев

Приняли закон относительно борцов за независимость

Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 8 Просмотров: 31924
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 24022
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 18136
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 14823
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
4
 Просмотров: 7569
История
Нашли подземелье во дворце, где жила Роксолана
Нашли подземелье во дворце, где жила Роксолана Просмотров: 207
Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев
Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев
 Просмотров: 252
Приняли закон относительно борцов за независимость
Приняли закон относительно борцов за независимость
 Просмотров: 162
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
23
 Просмотров: 576
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
8
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
2
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Украинская транспортная система через 9 лет осуществит прорыв: правительство обязалось перед ЕС
1
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Голосов: 420
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть