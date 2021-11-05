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воскресенье, 07 ноября 2021 00:46

Обнаружили лодку в возрасте 1 тыс. лет

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Обнаружили лодку в возрасте 1 тыс. лет
Лодка была обнаружена в бассейне. Фото: INAH

Археологи обнаружили на юге Мексики деревянное каноэ возрастом более 1 тыс. лет.

Оно почти не повреждено, сообщили в Институте древностей Мексики.

Каноэ имеет более 1,6 м длины. Нашли его в пресноводном бассейне у разрушенного города цивилизации майя Чичен-Ица. Ученые считают, что, вероятно, плавсредство использовали для добычи воды или ритуалов. Редкую находку обнаружили при строительстве новой туристической железной дороги.

Институт сообщает, что археологи обнаружили керамику, ритуальный нож и фрески в форме рук на скале в бассейне.

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Специалисты установят точный возраст и тип каноэ.

Ученые нашли в Белизе в затопленной шахте индейцев майя долото, изготовленное из камня жадеита и ручку к нему. До этого никому не удавалось найти инструмент из этого камня вместе с ручкой. Инструмент был настолько хорошо изготовлен, что смог сохраниться до наших дней.

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