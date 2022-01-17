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четверг, 20 января 2022 08:20

Объявили бойкот Олимпийским играм

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Объявили бойкот Олимпийским играм
Олимпийские игры в Москве прошли в 1980 году. Символом был олимпийский мишка. Фото: https://zmist.org

Президент США Джимми Картер 20 января 1980-го объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве. На фоне обострения политической ситуации бойкот Олимпийских игр поддержали 64 страны.

МОК избрали Москву столицей Олимпиады в октябре 1974-го. Советское правительство стахановскими темпами начало строить спортивные объекты. В апреле 1979 года в Афганистане одновременно во всех провинциях началось восстание против правящего коммунистического режима. Советское правительство в декабре ввело войска в Афганистан.

Участие советских войск в афганском конфликте привело к международной изоляции. Действия СССР осуждали даже некоторые социалистические страны.

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Джимми Картер запретил своим спортсменам выезд в Москву. Его идею поддержали еще 33 страны. Среди них Албания, Индонезия, Израиль, Китай, Турция и другие. Олимпийские игры все-таки состоялись. На церемонии открытия и закрытия игры спортсмены выходили под флагом Международного олимпийского комитета.

Всего в играх приняло участие более 6 тыс. спортсменов из 81 страны. В соревнованиях приняли участие только страны коммунистического блока и, главным образом, неисламские страны Азии и Латинской Америки. Были установлены 36 мировых и 39 европейских рекордов, 74 раза обновлены олимпийские рекорды. За 3 дня до открытия Олимпиады в Москве в американской Филадельфии стартовали "Олимпийские игры бойкота", в которых приняли участие спортсмены 29 государств.

Участие советских войск в афганском конфликте привело к международной изоляции. Действия СССР осуждали даже некоторые социалистические страны.

XI Летние Олимпийские игры в Берлине открыл 2 августа 1936 лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Участие приняли 3 961 спортсмена из 49 стран. Немецкие спортсмены завоевали 89 медалей. Германия опередила США и Венгрию. Украинцы на берлинской Олимпиаде не выступали – государство тогда было поделено между СССР, Польшей, Чехословакией и Румынией.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
января

Объявили бойкот Олимпийским играм

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