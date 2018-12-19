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четверг, 20 декабря 2018 08:20

Новое политическое движение уничтожил сталинский режим

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Новое политическое движение уничтожил сталинский режим
Kolyshniy budynok "Prosvity", Lʹviv. Foto: Vikipediya Halytsʹki entuziasty 20 hrudnya 1868 roku zasnuvaly u Lʹvovi tovarystvo "Prosvita" imeni T. Shevchenka. U Lʹvovi pochav zarodzhuvatysya novyy politychnyy rukh – "narodovtsi-ukrayinofily". V osnovi - osvitnya ta orhanizatsiyna pratsyu v narodnykh masakh, orhanizatory vzhyvaly chystu narodnu movu ta namahalysya vprovadzhuvaty yiyi v presu i teatr, shkolu i nauku. V 1861rotsi zasnovano tovarystvo "Rusʹka Besida", pochala vykhodyty hazeta "Pravda". Chleny "Prosvity" orhanizovuvaly chytalʹni, vydavaly ukrayinsʹki pidruchnyky dlya shkil, yaki na pershykh porakh vykhodyly za redaktsiyeyu vidomoho ukrayinsʹkoho pysʹmennyka Yuriya Fedʹkovycha. V niy aktyvno pratsyuvaly Lesya Ukrayinka, Borys Hrinchenko Mykhaylo Kotsyubynsʹkyy, Ivan Franko, Mykhaylo Hrushevsʹkyy, Ivan Karpenko-Karyy, Semen Hulak-Artemovsʹkyy ta chymalo inshykh vydatnykh lyudey. CHYTAYTE TAKOZH: Naymolodshyy knyazʹ-spadkoyemetsʹ peremih usikh brativ Pershym holovoyu novostvorenoho Tovarystva obrano molodoho, ale zahalʹnovidomoho muzykanta, dyryhenta ta pysʹmennyka, profesora akademichnoyi himnaziyi Anatolya Vakhnyanyna. Nezvazhayuchy na skladni politychni umovy, "Prosvita" rozvyvalasya strimkymy tempamy ne lyshe u Lʹvovi – za spryyannya prosvityan filialy Tovarystva vidkryvalysya yak u Halychyni, tak i na Livoberezhniy Ukrayiny. U 1934 rotsi "Prosvita" narakhovuvala ponad try tysyachi filialiv. Pislya zasnuvannya "Prosvity" yiyi filiyi utvoreno v Stanyslavovi, Kolomyyi, Kutakh, Delyatyni. 1939 rik stav ostannim rokom isnuvannya "Prosvity". Stalinsʹki soratnky znyshchyly u tsentralʹnomu budynku Tovarystva (ploshcha Rynok, 10) yoho arkhiv, tsinni istorychni dokumenty i rukopysy, drukovanu produktsiyu. Tak vony vchynyly z oseredkamy "Prosvity" i v inshykh mistakh i selakh. Vidtodi Tovarystvo "Prosvita" isnuvalo lyshe za mezhamy Ukrayiny. Syn Volodymyra Velykoho Yaroslav Mudryy 2 hrudnya 1015 roku posiv u Kyyevi knyazhyy prestol. Pid chas yoho pravlinnya Kyyivsʹka Rusʹ peretvorylasya na mohutnyu yevropeysʹku derzhavu. Показати більше 1929/5000 Бывший дом "Просвита", Львов. Фото: Википедия

Галицкие энтузиасты 20 декабря 1868 года основали во Львове общество "Просвита" имени Тараса Шевченко.

Во Львове начал зарождаться новое политическое движение - "народники-украинофилы". В основе - образовательная и организационная работа в народных массах, организаторы употребляли чистую народныйречь и пытались внедрять ее в прессу и театр, школу и науку.

В 1861 году основано общество "Русская Беседа", начала выходить газета "Правда". Члены "Просвиты" организовывали читальни, выдавали украинские учебники для школ, на первых порах выходили под редакцией известного украинского писателя Юрия Федьковича. В ней активно работали Леся Украинка, Борис Гринченко Михаил Коцюбинский, Иван Франко, Михаил Грушевский, Иван Карпенко-Карый, Семен Гулак-Артемовский и многие другие выдающиеся люди.

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Первым председателем общества избран молодой, но общеизвестный музыкант, дирижер и писатель, профессор академической гимназии Анатоль Вахнянин. Несмотря на сложные политические условия, "Просвита" развивалась стремительными темпами не только во Львове - при содействии просвитян филиалы Общества открывались как в Галичине, так и на Левобережной Украине. В 1934 году "Просвита" насчитывала более три тысячи филиалов.

После основания "Просвиты" ее филиали открыто в Станиславе, Коломые, Кутах, Делятине. 1939 год стал последним существования "Просвиты". Сталинские соратнкы уничтожили в центральном доме Общества (площадь Рынок, 10) его архив, ценные исторические документы и рукописи, печатную продукцию. Так они поступили с ячейками "Просвиты" и в других городах и селах. С тех пор Общество "Просвита" существовало лишь за пределами Украины.

Сын Владимира Великого Ярослава Мудрого 2 декабря 1015 года занял в Киеве княжеский престол. Во время его правления Киевская Русь превратилась в могучее европейское государство.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
декабря

Новое политическое движение уничтожил сталинский режим

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