Новое политическое движение уничтожил сталинский режим

Галицкие энтузиасты 20 декабря 1868 года основали во Львове общество "Просвита" имени Тараса Шевченко.
Во Львове начал зарождаться новое политическое движение - "народники-украинофилы". В основе - образовательная и организационная работа в народных массах, организаторы употребляли чистую народныйречь и пытались внедрять ее в прессу и театр, школу и науку.
В 1861 году основано общество "Русская Беседа", начала выходить газета "Правда". Члены "Просвиты" организовывали читальни, выдавали украинские учебники для школ, на первых порах выходили под редакцией известного украинского писателя Юрия Федьковича. В ней активно работали Леся Украинка, Борис Гринченко Михаил Коцюбинский, Иван Франко, Михаил Грушевский, Иван Карпенко-Карый, Семен Гулак-Артемовский и многие другие выдающиеся люди.
Первым председателем общества избран молодой, но общеизвестный музыкант, дирижер и писатель, профессор академической гимназии Анатоль Вахнянин. Несмотря на сложные политические условия, "Просвита" развивалась стремительными темпами не только во Львове - при содействии просвитян филиалы Общества открывались как в Галичине, так и на Левобережной Украине. В 1934 году "Просвита" насчитывала более три тысячи филиалов.
После основания "Просвиты" ее филиали открыто в Станиславе, Коломые, Кутах, Делятине. 1939 год стал последним существования "Просвиты". Сталинские соратнкы уничтожили в центральном доме Общества (площадь Рынок, 10) его архив, ценные исторические документы и рукописи, печатную продукцию. Так они поступили с ячейками "Просвиты" и в других городах и селах. С тех пор Общество "Просвита" существовало лишь за пределами Украины.
Сын Владимира Великого Ярослава Мудрого 2 декабря 1015 года занял в Киеве княжеский престол. Во время его правления Киевская Русь превратилась в могучее европейское государство.
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Автор:Ольга Васькив
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