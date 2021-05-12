Нитью, голосом, юмором - как традиционная культура проникает в блоги и соцсети

Инициаторы Награда имени Героя Небесной сотни Александра Капиноса проводят конкурс етноблогеров. Участниками могут стать все желающие в возрасте от 7 до 17 лет. Заявки принимаются до 30 мая.

"Конкурс етноблогеров на получение Награды имени Александра Капиноса - это шаг к воплощению мечты Сашка о том, чтобы дети изучали и любили традиции нашего народа! Побуждает расспросить родителей, бабушек, дедушек, старших людей о том, как раньше праздновали Рождество, Пасху и другие народные праздники. Как называли одежду, которую носили, посуду, в которой готовили и потребляли пищу, которые готовили блюда. О семейных реликвиях, которые передаются от поколения к поколению. Следует снять короткие видео, сделать фото, написать рассказ и публиковать до 30 мая на своей странице в Instagram с хэштегом # етноблогер2021 # ВидзнакаКапиноса", - написали в Facebook организаторы.

Автор: Національний музей Революції Гідності Сашко Капинос умер 19 февраля 2014-го от ранений полученных на Майдане Незалежности

Мода на этнографию во всех ее проявлениях неизбежна. Это способ знакомиться с прошлым нескучно, стильно, искренне, и с разной глубиной погружения. Кто-то ездит в экспедиции в глухие села собирать фольклор, занимается ткачеством или традиционной вышивкой. Другой делает стилизованные фотосессии, занимается музыкой - аутентичной, или же годом с элементами фолка. Еще кто-то мастерит этнические украшения, исследует и адаптирует к настоящему традиционную кухню. Есть тысяча и один способ говорить о наследстве.

Эта тема широко распространена в современных блогах. Предлагаем примеры уже успешных авторов из соцсетей.

Ульяна Явная делится коллекцией вышитых рубашек, продает винтажные ковры и рассказывает кое-что из древних верований. Например, как встретить ведьму (если возникла насущная необходимость):

"Чтобы увидеть ведьму, нельзя: в каждый четверг Великого поста делать борону с осиновых дерева, в Чистый четверг ее закончить и, придя из церкви, сесть в коровник с зажженной свечой по той бороной; бросать (опять же, каждый четверг) по полену на чердак, а когда разжечь ими печь, надеялись, что ведьма придет просить огня".

О вышиванках много рассказывает и Леся Воронюк - режиссер, сценаристка, писательница, продюсер, а еще основательница Дня вышиванки.

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На платформе традиционной музыки "Рысь" Все пройти мастер-класс по игре на бубне, или же прийти на этно-вечеринку, чтобы правильно выпроводить зиму (очевидно, на это приглашение согласились мало желающих - зима явно не хотела сдавать позиции).

Автор: Національний музей Революції Гідності Конкурс етноблогерив продлится до 30 мая

Щемящее и пронзительный блог предлагает ОО "Баба Елька". Команда, работающая над ним, осуществляет экспедиции по Кировоградской и собирает аутентичные песни от стариков, которые еще имели обыкновение петь в повседневной жизни. В описании проекту говорится, что названо его в честь уникальной бабы Ельки из села Россоховатка Маловысковского района.

"Она знала сотни народных песен, а еще лечила людей травами, воспитала десять детей, переживала Голодомор ... Несмотря на все, каждый свой день она начинала с песни и песней провожала закат. У каждого из нас есть своя "баба Елька" - бабушка, которую невозможно было представить без песни. С песней работали, девовали, выходили замуж, уходили в лучшие миры. Для кого-то украинская народная песня - это что-то забытое и несовременное, а для кого-то - это целая вселенная, способ идентификации и самовыражения".

Идея проекту принадлежит этно-исполнительнице Светлане Булановой, редакторке "Новой газеты" Инне Тильновий и пиарщице Виктории Семененеко.

Елена Щербань, етнологиня и докторша исторических наук на своей странице пишет о вкусном, о самом традиционном украинском блюде - борще. Вы знали, что в Украине борщу посвящен целый музей? Теперь знаете, живите с этим.

Еще больше вкусной и познавательной информации - на странице этноподвория "Лялина Светлица", основательницей которой и является Елена.

Тему традиционной кухни вперемешку с шутками поднимает и блогер Пан Эдзьо. А рассказы о еде с яркими зарисовками (в основном из Гуцульщины) предлагает и ресторатор Всеволод Полищук, ведущий свой блог на ресурсе SITE.UA:

"Гуцулія. Єно запіяли кугути.

Гоcподиня зівнули, потегнуласи під теплов перинов, друлила ногов чоловіка, каже:

– П'єтнайціть кулок тонкої ковбаси, п'єтнайціть грубшої, десіть кусків підчеревини, десіть полядвиці, дванайціть – сала, шість сальцесонів, п'єть фаршированих риб, пару трилітрових слоїків маринованого товстолоба, штири зайці... Ти горівки кіко вигнав?

– Одинайціть літрів, – бурчить спросоння чоловік.

– Штири перекладанці, шість пляцків, пальчики, рогалі, два сирники, три медівники, ведерко печінкового салату, ведерко олів'є. Йой, я тагі забула з чесноком зробити?

– В зеленім ведерку за дверима, – бурчить чоловік, би відчепиласи…"

Він же ж веде і сторінку "Клуб галицької кухні".

О кухне, красивых заведениях и истории рода рассказывает также Елена Павлова, в то время как Пані Стефа просто сосредотачивается на интересных рецептах.

Автор: Національний музей Революції Гідності Распространяет этническое и Татьяна Фирлей, инстаграм и тик-ток блогерка, известная как @ooh_tetyana. Актриса, модель, танцовщица, воплощаясь в различных образах, раз доказывает: аутентика - это стильно.

Более практический характер имеет страница "Народное искусство в Пирогово". Там можно узнать о ярмарках (в том числе, и как присоединиться со своими изделиями) и другие события на территории Народного музея архитектуры и быта.

А этно-фотографка Анна Сеник сказочно визуализирует традицию на странице своего блога.

О символике и смыслах, зашифрованных в декоративном искусстве, написано и сказано немало. Кое-кто орнаментам на вышивках и украшениям значение оберегов. Кое-кто видит в изображениях силы природы. Об этом можно узнавать по исследованиям, дискутировать, а еще - смотреть и чувствовать. Например, на странице музейници Любови Собуцкой.

Обо всем на свете - декор, писанки, вышивку, традиционные рецепты - можно узнать со страницы Оксаны Билоус, или же ее мастерской.

Об обычаях рассказывает на странице Дарья Анцибор, фольклористка и путешественница.

Например, о Пасхальных обычай греть деда:

"Дети ходят от дома к дому, где хозяева жгут костры, и говорят: "Грейте деда! Грейте деда! Дайте хлеба! Чтобы вам овечки, чтобы вам овечки, чтобы вам телочки". Сегодня в основном говорят только первые две фразы, и очаги уже почти не курятся. За эти обходы детей угощают сладким. Обычай еще распространен на Гуцульщине на Предпасхальный неделе.

Дедами называли предков, поэтому это слово часто звучит в поминальной, в том числе и календарной, обрядности. Например, дедами зовут погребальные дня. Обычай греть деда, как и кормления душ усопших - способ общения с предками и их задабривания.

Без задобренный духов не будет хорошей урожая".

Автор: Національний музей Революції Гідності О ткачество, политику и историю пишет и Анастасия Свидерская, она же - @zrizana_kosa.

Мастер народного искусства по вышивке, исследователь и коллекционер этнической одежды Юрий Мельничук умеет читать знаки украинской вышивки так же, как обычные люди - текст.

Знали ли вы, например, что существовали рушники, под которыми прогоняли скот?

"Интересный сюжет Юрьевского скотоводческого рушники XIX века из села Подольци Ширяевского района Одесской области (фонды ОИКМ - # Одесского историко-краеведческого музея). Его описала исследовательница Тамара Приходченко. По ее словам "под этим рушниками прогоняли скот, когда со двора выгоняли впервые на пастбище. Затем рушник отдавали пастуху". В композиции видим два ряда по три пастухи-всадники на лошадях, между которыми расположен третий ряд из 4-х мотивов собак, которые призваны помогать ухаживать пастухам скот".

Этническая тематика вплелась и в сеть ток-ток.

Александра Бондаренко в Facebook распространяет старинные черно-белые фотографии и подкасты о традициях. На тик-ток записывает забавные видео с этническими мотивами, иногда вызывают попытки забанить со стороны недругов из-за поребрика.

Блог "Твоя подпольная гуманитарка" расскажет и о нимфах, и происхождение зайца в пасхальный символике, и о современных легендах, рожденные феноменом Зоны Отчуждения. Почему Велесова книга - это подделка, откуда вообще берутся символы, кто такие упыри и питомцы - и много других насущных вопросов (о которых вы могли не знать, пока не увидели в названии).

Этническую музыку можно слушать на ютюб каналах групп "Коралли", "Фолкнер". Киевская группа "Бытие" представлен только в фейсбуке. Там же есть и "Коралли".

Автор: Національний музей Революції Гідності Даниил Гайдамаха, известный как тик-ток блогер @hornobrovyi, в остроумный способ популяризирует украинский язык среди молодежи, также иногда вспоминает о политических репрессиях и другие злободневные явлениях

А ютюб-канал "KOZAMEDIA" рассказывает обо всем: здесь и аутентичное пение, и традиции, и народные забавы, изложенные в коротких легких роликах, и длительные, вдумчивые интервью с музыкантами.

Канал "Двухколесні хроніки" - это история странствий миром упомянутой уже группы "Фолькнеры". Ярина Квитка и Владимир Муляр сначала ездили по миру вдвоем на велосипедах, рассказывая в разных точках земного шара об Украине, Фильмуючи своих приключениях. После рождения сына Марка велокоманда увеличилась, а видеоистории стали еще ярче.

Это - далеко не полный перечень достойных блогов. Творить, коллекционировать, исследовать прошлое региона, своей семьи или даже одной вещи может каждый. Кому утюг прабабушки может сказать больше целый учебник истории. Если тебе от 7 до 17 лет, и тема традиций тебе близка - подавайся на конкурс етноблогеров имени Александра Капиноса. Сашко - один из Героев Небесной Сотни, и традиционная культура была его самым большим увлечением. Награда его имени создана, чтобы почтить его память и поддержать тех, кто следует этим же путем.

Узнать больше об условиях и отправить заявку можна на странице конкурса.

Львовский етнограф Роксолана Шимчук с 19 лет коллекционирует старинную украинскую одежду. Сколько у нее вещей, посчитать не может, каждый раз количество меняется. В молодости была членом Общества Льва и Студенческого братства. Первую вишиванку нашла в экспедиции на Буковине. Етнограф ценит свою коллекцию, потому что имеет одежду со всей Украины, а не только с определенного региона.