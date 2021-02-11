Незрячий путешественник не смог увидеть озеро

Спик назвал Наибольший озеро Африки "озером Виктория". Фото: https://collections.rmg.co.uk

В поисках утечки реки Нил английский исследователь Джон Спик 13 февраля 1858-го открыл в Центральной Африке озеро Танганьика. Озеро является одной из самых богатых пресноводных экосистем в мире.

Офицер британской армии Джон Спик неоднократно участвовал в экспедициях в Африку. Он вместе с Ричардом Фрэнсисом Бертоном организовали экспедицию в Восточную Африку. Хотели открыть Великие озера в центре континента. Экспедиция была очень сложной. Ее участники страдали от тропических заболеваний. Спик даже временно оглох, когда в ухо попал жук. Впоследствии - временно ослеп. Определенный период Бертон не мог ходить, поэтому его несли носители.

Ища источник, из которого вытекает большой Нил, они случайно наткнулись на озеро. Сначала считали его истоком Нила. Спик назвал его "озеро Виктория".

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Бертон был поражен, увидев невероятное озеро. Незрячий Спик не смог увидеть водоем. Большая часть их геодезического оборудования была потеряна и они были не в состоянии завершить исследования.

Озеро Танганьика является родиной более 2 тыс. представителей растительного и животного мира и одной из самых богатых пресноводных экосистем в мире. Оно дольше и одно из самых глубоких озер на Земле.

Пропавшую экспедицию Дэвида Ливингстона - известного исследователя Африки, нашли 3 ноября 1871-го в Центральной Африке. Больного путешественника лечили местное племя.