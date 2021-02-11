Незрячий путешественник не смог увидеть озеро

 
Ексклюзивы
1/5
Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников
Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников
Просмотров: 180
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 108
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 3987
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 126
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 234
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 855
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 180
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 342
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1341
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 432
Фото
Все фото
5
15
5
4
5
Раскопали захоронение вождя
Раскопали захоронение вождя
Каким увидел Киев в 1965-м венгерский фотограф - подборка фотографий
Каким увидел Киев в 1965-м венгерский фотограф - подборка фотографий
На берегу реки нашли кувшин с серебряными монетами
На берегу реки нашли кувшин с серебряными монетами
Археологи обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет
Археологи обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Видео
Все видео
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир
Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 180
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 342
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1341
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 441
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 504
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 324
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
суббота, 13 февраля 2021 08:20

Незрячий путешественник не смог увидеть озеро

  Комментировать
Незрячий путешественник не смог увидеть озеро
Спик назвал Наибольший озеро Африки "озером Виктория". Фото: https://collections.rmg.co.uk

В поисках утечки реки Нил английский исследователь Джон Спик 13 февраля 1858-го открыл в Центральной Африке озеро Танганьика. Озеро является одной из самых богатых пресноводных экосистем в мире.

Офицер британской армии Джон Спик неоднократно участвовал в экспедициях в Африку. Он вместе с Ричардом Фрэнсисом Бертоном организовали экспедицию в Восточную Африку. Хотели открыть Великие озера в центре континента. Экспедиция была очень сложной. Ее участники страдали от тропических заболеваний. Спик даже временно оглох, когда в ухо попал жук. Впоследствии - временно ослеп. Определенный период Бертон не мог ходить, поэтому его несли носители.

Ища источник, из которого вытекает большой Нил, они случайно наткнулись на озеро. Сначала считали его истоком Нила. Спик назвал его "озеро Виктория".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ловца диких животных называли живодером

Бертон был поражен, увидев невероятное озеро. Незрячий Спик не смог увидеть водоем. Большая часть их геодезического оборудования была потеряна и они были не в состоянии завершить исследования.

Озеро Танганьика является родиной более 2 тыс. представителей растительного и животного мира и одной из самых богатых пресноводных экосистем в мире. Оно дольше и одно из самых глубоких озер на Земле.

Пропавшую экспедицию Дэвида Ливингстона - известного исследователя Африки, нашли 3 ноября 1871-го в Центральной Африке. Больного путешественника лечили местное племя.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Незрячий путешественник не смог увидеть озеро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Незрячий путешественник не смог увидеть озеро

Самое читаемое
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 13104
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
5
 Просмотров: 9729
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
3
 Просмотров: 8712
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым Просмотров: 8685
Пышные формы: 5 моделей plus size, которые потрясли сеть
Пышные формы: 5 моделей plus size, которые потрясли сеть
5
 Просмотров: 7290
История
В Харькове останется проспект Григоренко
В Харькове останется проспект Григоренко Просмотров: 378
Раскопали захоронение вождя
Раскопали захоронение вождя
5
 Просмотров: 396
В центре Киева построили ядерный реактор
В центре Киева построили ядерный реактор
 Просмотров: 234
За политсилу проголосовали 92% избирателей
За политсилу проголосовали 92% избирателей
 Просмотров: 252
В Харькове попытались отделиться от Украины
В Харькове попытались отделиться от Украины
 Просмотров: 4806
Больше всего комментируют
9
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
4
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
1
Выяснили, где соратник Медведчука взял деньги на покупку телеканалов
1
Лукашенко назвал условия своей отставки с президентского поста
Голосов: 50
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть