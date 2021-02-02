Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде

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2 февраля 1901-го королеву Великобритании Викторию похоронили в загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзорском парке.

В 1897 году она самостоятельно написала инструкции похорон. Королеву похоронили с военным ритуалом, в белом платье, своей свадебной вуали и с большим количеством сувениров в память о детях, муже и друзьях. Свадебный наряд символизировало воссоединение Виктории с ее мужем принцем Альбертом. Он умер в 1861 году.

Виктория умерла 22 января 1901 в королевской резиденции Осборн-Хаус на острове Уайт. Королева не хотела, чтобы ее гроб выставляли в церкви. Гражданской панихиды не проводили. В Лондон гроб везли поездом. Люди становились на колени, когда видели его. В столице гроб с телом королевы установили на артиллерийский лафет и повезли ее улицам.

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"Это был неповторимый спектакль! На фоне черного толпы резко выделялись все эти всадники в красных плащах и касках, пестрели разноцветные униформы армий всего мира. Но как же мало все это было похоже на похороны! Во-первых, не было никакого крепа, ничего черного , все дома были украшены фиолетовыми полотнищами, великолепные лошади тянули за собой артиллерийский лафет, рядом с которым гарцевал на коне Вильгельм II, показался мне на удивление слабым. Я думал, что он выглядит более убедительно. Что касается короля Эдуарда VII, то он прекрасно держался в седле и поражал всех своей величественной осанкой. Остальное все тоже было просто замечательно. Блеск золота и буйство красок", - писал жене французский художник Клод Моне.

Надгробие Виктория заказала одновременно с памятником мужчине. На нем ее изображение было наклонено в сторону принца.

22 января 1901 умерла королева Великобритании - Виктория. Последние часы она доживала в загородном имении Осборн в кругу семьи. Врач и германский император Вильгельм II, внук, держали ее голову, чтобы облегчить прерывистое дыхание.