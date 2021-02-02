 
Ексклюзивы
1/5
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 117
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 405
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 540
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 693
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 4203
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 963
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1539
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 288
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2205
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 23148
Фото
Все фото
10
6
5
21
27
Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде
Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде
&quot;Духи от тебя и шоколадные конфеты получил, чудачка ты моя родная&quot; - опубликовали последнее письмо Евгения Плужника к жене
"Духи от тебя и шоколадные конфеты получил, чудачка ты моя родная" - опубликовали последнее письмо Евгения Плужника к жене
На дне моря нашли затонувший античный корабль
На дне моря нашли затонувший античный корабль
Показали раритетные фото Киева, которым более 110 лет
Показали раритетные фото Киева, которым более 110 лет
Пулемётчицы, авиаторы, снайперы - чем занимались женщины во время Второй мировой войны
Пулемётчицы, авиаторы, снайперы - чем занимались женщины во время Второй мировой войны
Видео
Все видео
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
В лесу обнаружили архив повстанцев
В лесу обнаружили архив повстанцев
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 3159
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 594
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1431
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 513
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 243
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 февраля 2021
Просмотров: 189
Самотній Ібрагімович
– Поважаю "Аталанту". Але це неправильно, що вони грають у Лізі чемпіонів, а ми – ні, – каже нападник "Мілана" Златан ...
вторник, 02 февраля 2021 13:17

Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде
10

  Комментировать

2 февраля 1901 похоронили королеву Викторию
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
2 февраля 1901 похоронили королеву Викторию
2 февраля 1901 похоронили королеву Викторию
2 февраля 1901 похоронили королеву Викторию
2 февраля 1901 похоронили королеву Викторию

2 февраля 1901-го королеву Великобритании Викторию похоронили в загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзорском парке.

В 1897 году она самостоятельно написала инструкции похорон. Королеву похоронили с военным ритуалом, в белом платье, своей свадебной вуали и с большим количеством сувениров в память о детях, муже и друзьях. Свадебный наряд символизировало воссоединение Виктории с ее мужем принцем Альбертом. Он умер в 1861 году.

Виктория умерла 22 января 1901 в королевской резиденции Осборн-Хаус на острове Уайт. Королева не хотела, чтобы ее гроб выставляли в церкви. Гражданской панихиды не проводили. В Лондон гроб везли поездом. Люди становились на колени, когда видели его. В столице гроб с телом королевы установили на артиллерийский лафет и повезли ее улицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Орган, оружие и шкуры тигров - как обустраивали дворец английские короли 120 лет назад

"Это был неповторимый спектакль! На фоне черного толпы резко выделялись все эти всадники в красных плащах и касках, пестрели разноцветные униформы армий всего мира. Но как же мало все это было похоже на похороны! Во-первых, не было никакого крепа, ничего черного , все дома были украшены фиолетовыми полотнищами, великолепные лошади тянули за собой артиллерийский лафет, рядом с которым гарцевал на коне Вильгельм II, показался мне на удивление слабым. Я думал, что он выглядит более убедительно. Что касается короля Эдуарда VII, то он прекрасно держался в седле и поражал всех своей величественной осанкой. Остальное все тоже было просто замечательно. Блеск золота и буйство красок", - писал жене французский художник Клод Моне.

Надгробие Виктория заказала одновременно с памятником мужчине. На нем ее изображение было наклонено в сторону принца.

22 января 1901 умерла королева Великобритании - Виктория. Последние часы она доживала в загородном имении Осборн в кругу семьи. Врач и германский император Вильгельм II, внук, держали ее голову, чтобы облегчить прерывистое дыхание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде

"Духи от тебя и шоколадные конфеты получил, чудачка ты моя родная" - опубликовали последнее письмо Евгения Плужника к жене

Застрелился командир, который попал в окружение

Голливудский фильм основал праздник

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 43383
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 29817
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 12924
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 9180
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
 Просмотров: 8226
История
"Духи от тебя и шоколадные конфеты получил, чудачка ты моя родная" - опубликовали последнее письмо Евгения Плужника к жене
"Духи от тебя и шоколадные конфеты получил, чудачка ты моя родная" - опубликовали последнее письмо Евгения Плужника к жене
6
 Просмотров: 135
Застрелился командир, который попал в окружение
Застрелился командир, который попал в окружение
 Просмотров: 1341
Голливудский фильм основал праздник
Голливудский фильм основал праздник
 Просмотров: 261
$500 тыс. за монету - с затонувшего корабля подняли клад золота
$500 тыс. за монету - с затонувшего корабля подняли клад золота Просмотров: 855
На дне моря нашли затонувший античный корабль
На дне моря нашли затонувший античный корабль
5
 Просмотров: 882
Больше всего комментируют
4
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
Голосов: 26
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть