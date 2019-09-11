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четверг, 12 сентября 2019 08:20

Немцы спасли пассажиров корабля, которого терпедувалы

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Немцы спасли пассажиров корабля, которого терпедувалы
Перевозка пленных с Лаконии. Фото: Leopold Schuhmacher

В Южной Атлантике немецкие подводные лодки 12 сентября 1942 торпедировали английский транспортный корабль "Лакония", на котором находилось 1800 пленных итальянцев. Британский транспорт затонул, погибли 1649 человек.

Британский лайнер "Лакония" следовал из Кейптауна до Британских островов. На борту находилось более 2700 человек: 463 члена экипажа, около 80 гражданских пассажиров, в том числе женщин и детей, 268 британских военнослужащих, около 1800 военнопленных итальянцев и 103 поляка-конвоира.

Капитан подводной лодки U-156 Вернер Гартенштейн дал приказ атаковать. В 20:07 минут сильный взрыв потряс корпус, корабль потерял ход. Торпеды попали в трюм, где находились военнопленные. Началась паника. Итальянцы выламывали железные решетки и пытались вырваться, чтобы спастись от воды. На палубе тоже был переполох: шлюпок на всех не хватало.

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Когда Гартенштейн услышал крики тонущих людей, он понял, что на "Лаконии" находились итальянцы, союзники немцев. К месту торпедной атаки начали подтягиваться другие немецкие и итальянские подводные суда. Среди спасенных были не только итальянцы, но и множество англичан и поляков. U-156 принял на борт более 400 человек.

Затем около половины из них были вновь высажены в шлюпки и на плоты. Всего в океане теперь плавало 22 спасательных шлюпок и плотов, на которых нашли временное спасение примерно полторы тысячи человек. В воде больше не оставалось ни одного пострадавшего.

Команда дайверов под руководством одного из основателей Microsoft Пола Аллена обнаружила на дне Тихого океана американский авианосец времен Второй мировой войны USS Wasp. Корабль обнаружили на глубине 4,2 тыс. м.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
12
сентября

Немцы спасли пассажиров корабля, которого терпедувалы

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