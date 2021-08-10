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среда, 11 августа 2021 01:13

Неизвестные повредили мемориал Второй мировой

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Неизвестные повредили мемориал Второй мировой
В Буске нашлись очевидцы, которые говорят, что в мемориал попала молния. Фото: facebook.com/Buskcity

В Буске Львовской области на кладбище повредили мемориал погибшим во время Второй мировой войны.

Местные жители обратились в полицию

"По показаниям свидетелей 31 июля в мемориал попала молния, что стало следствием разрушения покрытия. Хотя такая версия выглядит фантастической", - пишут в сообществе "Буск онлайн".

Люди предполагали, что на мемориал упало дерево. Но эта версия не подтвердилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вандалы обрисовали памятник жертвам Голодомора

В поселке ищут возможных вандалов.

В селе Згораны Ковельского района Волынской области облили красной краской памятник командиру отряда УПА Владимиру Кушниру. 25 июля местные жители приехали к мемориалу. Обнаружили следы вандализма, сообщает активист Богдан Зосимчук.

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