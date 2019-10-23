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среда, 23 октября 2019 12:27

Нечистая сила и взятки полиции: как в Киеве жилось первым владельцам велосипедов
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Первых пользователей велосипедов считали нечистой силой
Фото: facebook.com/kiev.klab
Велосипед, который испугал киевлян
Первых пользователей велосипедов считали нечистой силой
Первых пользователей велосипедов считали нечистой силой
Первых пользователей велосипедов считали нечистой силой

Рассказали, как жилось велосипедистам Киева второй половины XIX в.

Весной 1869-го в столице на улице Новоелизаветинской - теперь Пушкинская, жители увидели "нечистую силу". Люди посчитали, что черт в человеческом обличье передвигается с бешеной скоростью на большом колесе, пишет Клуб коренного киевлянина.

Впервые о событии написала газета "Друг народа". Журналист пытался объяснить людям, что это "двухколесная повозка, на которой по шоссе и где угодно можно ездить без лошадей, надавливая на пружины ногой". Но народ в это не поверил. Версия с "нечистой силой" показалась более правдоподобной. Общество не приняло велосипедистов.

На 1887-й в Киеве было более 200 владельцев велосипедов. Власть позволяла кататься на них только за городом, чтобы не пугать киевлян. Впрочем, верующие жители нападали на "пионеров транспорта" и там. Были летальные исходы. Именно поэтому велосипедисты брали с собой пистолеты или ружья.

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Когда велосипедистов становилось больше им разрешили ездить по аллеям Царского сада. Но состоятельные владельцы диковинок катались по всему Киеву. От полиции приходилось откупаться взятками.

В 1892-м Городская дума выдала официальное разрешение мужчинам на езду на велосипеде по всему городу и утвердила правила уличного движения. Женщины же должны были получить специальные права.

Современные велосипеды в отличие от своих предшественников, стали более легкими и более надежными. Прежде чем велосипеды стали популярными, они прошли путь развития. В 1791 году Граф де Сиврак построил из дерева двухколесную машину, которую назвал "селярифер". Передвигаться на ней можно было сидя верхом и отталкиваясь ногами от земли. Это был первый велосипед. Владельца подобного и приняли в Киеве за нечисть.

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