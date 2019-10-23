Нечистая сила и взятки полиции: как в Киеве жилось первым владельцам велосипедов

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Рассказали, как жилось велосипедистам Киева второй половины XIX в.

Весной 1869-го в столице на улице Новоелизаветинской - теперь Пушкинская, жители увидели "нечистую силу". Люди посчитали, что черт в человеческом обличье передвигается с бешеной скоростью на большом колесе, пишет Клуб коренного киевлянина.

Впервые о событии написала газета "Друг народа". Журналист пытался объяснить людям, что это "двухколесная повозка, на которой по шоссе и где угодно можно ездить без лошадей, надавливая на пружины ногой". Но народ в это не поверил. Версия с "нечистой силой" показалась более правдоподобной. Общество не приняло велосипедистов.

На 1887-й в Киеве было более 200 владельцев велосипедов. Власть позволяла кататься на них только за городом, чтобы не пугать киевлян. Впрочем, верующие жители нападали на "пионеров транспорта" и там. Были летальные исходы. Именно поэтому велосипедисты брали с собой пистолеты или ружья.

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Когда велосипедистов становилось больше им разрешили ездить по аллеям Царского сада. Но состоятельные владельцы диковинок катались по всему Киеву. От полиции приходилось откупаться взятками.

В 1892-м Городская дума выдала официальное разрешение мужчинам на езду на велосипеде по всему городу и утвердила правила уличного движения. Женщины же должны были получить специальные права.

Современные велосипеды в отличие от своих предшественников, стали более легкими и более надежными. Прежде чем велосипеды стали популярными, они прошли путь развития. В 1791 году Граф де Сиврак построил из дерева двухколесную машину, которую назвал "селярифер". Передвигаться на ней можно было сидя верхом и отталкиваясь ногами от земли. Это был первый велосипед. Владельца подобного и приняли в Киеве за нечисть.