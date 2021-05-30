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понедельник, 31 мая 2021 08:20

Не смогли запустить Биг-Бен

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Не смогли запустить Биг-Бен
Часы Биг-Бен ежегодно чистят рабочие-альпинисты. При этом механизм не останавливают. Фото: westminster-abbey.org

В Лондоне 31 мая 1859-го запустили часы Биг-Бен на башне парламента. Первая попытка за 10 дней до того оказалась неудачной - часы не работали. Это третие по величине часы в мире.

После пожара в Вестминстерском аббатстве, британский парламент принял решение украсить башню Святого Стефана часами. Башня возведена по проекту английского архитектора Августа Пьюджина в неоготическом стиле.

Стрелки длиной 2,7 м отлиты из чугуна, а минутные - 4,2 м - сделаны из медного листа. Название получил от имени инженера сэра Бенджамина Холла. Через внушительные размеры его прозвали Большим Беном.

Часы создал мастер Эдвард Джон Дент. Маятник часов установлено внутри ветронепроницаемой коробки, расположенной ниже комнаты с механизмом. Ход маятника составляет 2 секунды. Точность хода часов регулируется с помощью монет, которые кладут на маятник: монета в 1 пенни ускоряет его движение на 0,4 секунды в сутки. Общий вес часового механизма - 5 т.

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190 км проходят минутные стрелки за год часов Биг-Бена. Первый удар молота о Биг-Бен точно совпадает с первой секундой начала часа.

Раз в два дня часовой механизм тщательно проверяется и смазывается. Обязательно учитывается атмосферное давление и температура воздуха.

Погрешность часов на башне английского парламента составляет не более двух секунд. Несколько раз он останавливался. В 1976-м поломался механизм, который отвечал за бой часов. Также Биг Бен останавливался от обильного снегопада и от аномальной жары летом.

В Лондоне 2 июня 1953-го принцесса Елизавета взошла на трон. 27 млн ​​человек смотрели прямую трансляцию на черно-белых телевизорах. 11 млн слушали репортаж по радио. Торжественная служба в аббатстве длилась 3:00.

По завершении церемонии праздничная процессия с королевой, ее мужем и почти 16 тыс. других участников проехала по улицам Лондона. Завершился день коронации салютом над Темзой и народными гуляниями по всей стране.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
31
мая

Не смогли запустить Биг-Бен

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