Название столичного института меняли восемь раз

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" по рейтингам традиционно занимает первое место или же входит в тройку лучших в Украине. Фото: https://kpi.ua

В столице 31 августа 1898-го началось обучение в Киевском политехническом институте. Тогда он носил имя императора Александра II. В тот день заложили первый камень в строительство заведения. Занятия студентов-первокурсников провели в помещении Киевского коммерческого училища.

За два года до того в Киеве состоялось совещание, в котором приняли участие профессора Киевского университета, представители городских властей, администрации Южной железной дороги, инженеры, промышленники. Решили основать высшее техническое учебное заведение - политехнический институт - с механическим, инженерным, химическим и агрономическим отделениями.

Для строительства института городская власть предложила несколько участков в разных районах города. После тщательного ознакомления комиссия выбрала участок площадью 38 десятин, раскинувшейся вдоль Брест-Литовского шоссе. Из восьми проектов, представленных на конкурс, комиссия отобрала проект, разработанный академиком архитектуры Китнера.

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Первым директором института был механик Виктор Кирпичев. Научно-методическую помощь института оказывали Дмитрий Менделеев. На тот момент КПИ состоял из 4 отделений - инженерного, механического, химического и сельскохозяйственного (всего 35 кафедр).

В год основания в вузе обучалось 360 студентов, в 1901 году их количество увеличилось до 1147. Киевский политех стал вторым по величине высшим учебным заведением Российской империи после Петербургского университета.

Когда началась Вторая мировая война, КПИ эвакуировали в Ташкент (Узбекистан). После освобождения Киева от немецко-фашистской оккупации в ноябре 1943 года вуз вернулся в столицу.

Всего за долгий период существования название института менялась восемь раз. Например, с 1968-го по 1992-й назывался Киевский ордена Ленина политехнический институт им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. С 2016-го - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". По рейтингам традиционно занимает первое место или же входит в тройку лучших в Украине.

В Киеве 15 июля 1920-го создали Киевский педагогический университет. Сейчас это Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова. Впоследствии в институт были влиты народные университеты, географический, Фребелевского и учительский институты, частные женские педагогические курсы. С 1989-го Институту было возвращено имя выдающегося украинского ученого-энциклопедиста. Сейчас здесь насчитывается 18 факультетов.