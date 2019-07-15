Натолкнулись на заброшенную давнюю канализацию

Автор: facebook.com/ras.1991.ua В ходе раскопок фонтана "Одуванчик" нашли канализацию XV в.

Археологи обнаружили канализацию 1400-х годов недалеко от раскопок фонтана "Кульбаба" на площади Галицкой во Львове.

Ранее этот фрагмент считали частью дороги, впрочем после того, как конструкцию расчистили, археологи поняли, что нашли древнюю канализацию XV в. В частности исследователи нашли большой деревянный короб U-образной в сечении формы, сверху накрыт крышкой, сообщает в Facebook Рятівна Археологічна Служба.

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Согласно письменным источникам строительство водопровода и канализации в Львове начали 1404-го. Его связывают с львовским бургомистром Петром Штехером. 1405-го мужчина совершил поездку в Краков, в котором также строили водопровод, вероятно искал инженерные решения.

Канализации такой конструкции археологам во Львове случаются не впервые. Такие находки нашли во время исследований на ул. Русской в 2006-м, Леси Украинки в 2012-м, и Богдана Хмельницкого в 2013 году.

Автор: facebook.com/ras.1991.ua В ходе раскопок фонтана "Одуванчик" нашли канализацию XV в.

Стены, раскопанные сегодня во время реконструкции львовского фонтана "Кульбаба" принадлежат древнему храму Воздвижения Честного Креста. Костел построили напротив Галицких ворот города в 1530-х, а разобрали в конце XVIII в. вместе с городскими укреплениями.