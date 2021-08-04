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четверг, 05 августа 2021 01:13

Нашли золотые украшения, которые использовали в ритуалах

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Нашли золотые украшения, которые использовали в ритуалах
Только на одном украшении нашли следы износа. Фото: Journal of Archaeological Science: Reports

Ученые из Франции и Португалии проанализировали семь золотых браслетов и два ожерелья, выявленных в испанской Галисии.

Они относятся к эпохам ранней бронзы - раннего железного века. Химический анализ показал, что сначала для изготовления украшений использовалось самородное золото, но к концу эпохи бронзы местные жители перешли на изготовление сплавов. Только на одном украшении обнаружили следы износа. Это указывает на ритуальную функцию золотых украшений, сообщает Journal of Archaeological Science: Reports.

Один золотой браслет и два ожерелья обнаружили в конце XIX в. вблизи горы Моурус. Ожерелье было похоже на артефакты, которые находили в других странах Европы. Другая часть артефактов называется "Сокровище Урдинейры". В 1921 году его нашла пастушка вблизи города Оренсе.

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Отсутствие следов износа указывает на то, что артефакты использовали в рамках похоронного обряда. Следы износа удалось обнаружить только на браслете из Урдинейры.

Испанские археологи на острове Менорка обнаружили вещи древнеримских военных. Предметы оставили у крепостных ворот во время ритуала после захвата деревни пунической культуры около 100 года до н. е.

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