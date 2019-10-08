Нашли женское украшение, которому более 4 тыс. лет

 
Ексклюзивы
1/5
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 90
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2124
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1656
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4257
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6030
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3654
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1935
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 504
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1548
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 5166
Фото
Все фото
12
8
5
16
16
Показали фото Львова 1980-х годов
Показали фото Львова 1980-х годов
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
Открыли уникальную выставку древних драгоценностей
Открыли уникальную выставку древних драгоценностей
В центре Полтавы разваливается достопримечательность — ФОТО
В центре Полтавы разваливается достопримечательность — ФОТО
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Видео
Все видео
Студенты установили на Майдане палатки
Студенты установили на Майдане палатки
На дне моря нашли древнее судно, загруженное кетчупом
На дне моря нашли древнее судно, загруженное кетчупом
Украинский завод выпустил доступное авто
Украинский завод выпустил доступное авто
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Фестиваль завершили запрещенной песней
Фестиваль завершили запрещенной песней
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1386
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6210
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1233
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 963
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 486
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 13:00

Нашли женское украшение, которому более 4 тыс. лет

  Комментировать

Археологи обнаружили серию захоронений раннеминойской эпохи на Крите. Среди них неповрежденная каменная гробница женщины III тыс. до н.э.

В захоронении нашли медное зеркало с ручкой из слоновой кости, медные шпильки и уникальное золотое ожерелье из 15 оливковых бусин, сообщает Greek Reporter.

Ученые рассказывают, что такие гробницы являются чрезвычайно редкими и встречаются на острове только у древнего минойского города и центра цивилизации Кносса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали дворец древнейшей европейской цивилизации

В других частях холма обнаружили находки из других эпох, в частности резиденцию, разрушенную землетрясением в среднеминойской эпохе.

Автор: greece.greekreporter.com
  В неповрежденной гробнице минойской женщины нашли уникальное золотое ожерелье, которому более 4 тыс. лет
В неповрежденной гробнице минойской женщины нашли уникальное золотое ожерелье, которому более 4 тыс. лет

Автор: greece.greekreporter.com
  В неповрежденной гробнице минойской женщины нашли уникальное золотое ожерелье, которому более 4 тыс. лет
В неповрежденной гробнице минойской женщины нашли уникальное золотое ожерелье, которому более 4 тыс. лет

На греческом острове Крит археологи нашли несколько богатых захоронений возрастом 4- 4,5 тыс. лет. В одном из них были останки мужчины, рядом с которыми лежал короткий бронзовый меч. Позже к погребению "подселили" останки знатной женщины. Ее похоронили с ценностями: бусинами из золота, из серебра, хрусталя, сердолика и яшмы.

Археологи пришли к выводу, что придворцовое кладбище в Петрасе было самым большим минойским некрополем Крита.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли женское украшение, которому более 4 тыс. лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Епископы отказались от объединения церквей

Революционеру отрезали руки

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 221448
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 94875
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 20458
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
20
 4 Просмотров: 18424
&quot;Стыд пропал&quot; - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
"Стыд пропал" - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
8
 1 Просмотров: 15759
История
"Считали, что Львов - растратчик национализма", - рассказали о львовских хиппи
"Считали, что Львов - растратчик национализма", - рассказали о львовских хиппи
 Просмотров: 171
Нашли золотые монеты, которые спрятали во время нападения кочевников
Нашли золотые монеты, которые спрятали во время нападения кочевников Просмотров: 1908
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
 Просмотров: 90
Епископы отказались от объединения церквей
Епископы отказались от объединения церквей
 Просмотров: 702
Революционеру отрезали руки
Революционеру отрезали руки
 Просмотров: 1287
Больше всего комментируют
5
За обмен валюты придется платить: подробности
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
4
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
Голосов: 2079
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua