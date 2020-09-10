Нашли захоронения украинских солдат, которые уничтожила советская власть

В Виннице нашли украинское военное кладбище Галицкой армии и Армии УНР 1919 года. Его уничтожила советская власть.

Обнаружили исследователи мемориально-поискового центра "Доля" во главе со Святославом Шереметом. Пустовище находится рядом с 45-м заводом. Пока что о его масштабах говорить рано, рассказал в Facebook директор "Центра истории Винницы" Александр Федоришен.

"Наконец-то те, кто давал присягу на верность Украине 100 лет назад, будут достойно почтены", - отметил Федоришен.

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Автор: facebook.com/oleksandr.fedoryshen В Виннице нашли кладбище воинов УНР и УГА, уничтоженный советской властью

В июле 2020 года в столице Польши Варшаве сквер в одном из районов города назвали в честь генерала Украинской Народной Республики Марка Безручко.