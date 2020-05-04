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понедельник, 04 мая 2020 17:19

Нашли захоронение вождя бронзового века

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Нашли захоронение вождя бронзового века
В Англии обнаружили древнее захоронение. Фото: thehistoryblog.com

В Англии обнаружили могилу вождя бронзового века и еще одного человека.

Их похоронили в сидячем положении. Захоронение обнаружили в городе Лехлейд-на-Темзе, на юго-западе Англии, сообщает The History Blog.

Находку сделали во время археологических исследований накануне строительства скейт-парка. Радиоуглеродный анализ костей датирует захоронения примерно 2200 г. до н. э.

В могиле нашли кости сразу нескольких животных. Обнаружили черепа и копыта от четырех разных видов крупного рогатого скота. Это свидетельствует о том, что умерший был вождем.

Вместе с вождем похоронили медный кинжал, наручный щиток для лучника, янтарную бусину и набор для добывания огня.

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Такие захоронения характерны для "культуры колоколовидных кубков". В этой могиле керамику не нашли. Археологи считают, что отсутствие кубков указывает на то, что покойный выполнял в своем сообществе особую функцию, не связанную с символикой кубков.

"Он был похоронен в необычном сидячем положении - его ноги были вытянуты вниз по направлению к основанию его могильной ямы. Мы не нашли прямой параллели в другом месте в бронзовой эпохе Великобритании", - сказал археолог Энди Худ, который принимал участие в раскопках.

Археологи обнаружили разрушенные культовые сооружения римлян, которым 1,7 тыс. лет, в городе Сейно, Франция. Среди них 3 храма и 42 ямы для жертвоприношений.

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Дата
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