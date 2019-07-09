Нашли захоронение советника Наполеона

Автор: politeka.net Нашли останки полководца Наполеона Бонапарта

Археологи проводили раскопки на Королевском бастионе в Смоленске, Россия, и обнаружили гроб с человеческими останками. Ученые убеждены, что кости принадлежат сподвижнику императора французов Наполеона Бонапарта - генералу Шарлю Гюдену.

Мужчина скончался от серьезных ранений в ходе Русско-французской войны во время боя у Валутиной горы 19 августа 1812-го, сообщает портал Politeka.

По словам археологов, у скелета нет левой ноги, а правая - сильно повреждена. Из истории известно, что полководец получил серьезную травму обеих ног. Поэтому ученые уверены, что это кости именно Гюдена. Подтвердить же эту версию поможет только ДНК-экспертиза. Прямой потомок генерала приедет в Москву для сдачи генетических образцов.

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Подчеркивается, что это первый найденный наполеоновский генерал.

Автор: wikipedia.org Дивизионный генерал Шарль Гюден изображенный на портрете художника Жоржа Руже.

Первый градоначальник Одессы Арман Эмманюэль дю Плесси, герцог де Ришелье умер 17 мая 1822-го. Он был главой города в 1803-1814-х. При его правлении Одесса превратилась из маленького поселения в значительный торговый город, в 1817-м город первым на украинской территории получил статус Porto Franco - Свободный порт. Арман родился 14 сентября 1766-го в очень богатой семье в Бордо. Воспитывался дедом-маршалом. Сам был высокий, тонкий, закаленный, имел темные блестящие глаза, горбатенький нос. Любимый ученик аббата Николя. Прекрасно фехтовал и знал 5 языков. Великая Французская революция превращает графа в простолюдина. Эмигрирует в Российскую империю. Как офицер участвует в штурме Измаила войсками Александра Суворова, руководит строительством Одесского порта. В марте 1803-го назначен первым градоначальником Одессы.