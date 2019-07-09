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вторник, 09 июля 2019 10:27

Нашли захоронение советника Наполеона

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Автор: politeka.net
  Нашли останки полководца Наполеона Бонапарта
Нашли останки полководца Наполеона Бонапарта

Археологи проводили раскопки на Королевском бастионе в Смоленске, Россия, и обнаружили гроб с человеческими останками. Ученые убеждены, что кости принадлежат сподвижнику императора французов Наполеона Бонапарта - генералу Шарлю Гюдену.

Мужчина скончался от серьезных ранений в ходе Русско-французской войны во время боя у Валутиной горы 19 августа 1812-го, сообщает портал Politeka.

По словам археологов, у скелета нет левой ноги, а правая - сильно повреждена. Из истории известно, что полководец получил серьезную травму обеих ног. Поэтому ученые уверены, что это кости именно Гюдена. Подтвердить же эту версию поможет только ДНК-экспертиза. Прямой потомок генерала приедет в Москву для сдачи генетических образцов.

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Подчеркивается, что это первый найденный наполеоновский генерал.

Автор: wikipedia.org
  Дивизионный генерал Шарль Гюден изображенный на портрете художника Жоржа Руже.
Дивизионный генерал Шарль Гюден изображенный на портрете художника Жоржа Руже.

Первый градоначальник Одессы Арман Эмманюэль дю Плесси, герцог де Ришелье умер 17 мая 1822-го.

Он был главой города в 1803-1814-х. При его правлении Одесса превратилась из маленького поселения в значительный торговый город, в 1817-м город первым на украинской территории получил статус Porto Franco - Свободный порт.

Арман родился 14 сентября 1766-го в очень богатой семье в Бордо. Воспитывался дедом-маршалом. Сам был высокий, тонкий, закаленный, имел темные блестящие глаза, горбатенький нос. Любимый ученик аббата Николя. Прекрасно фехтовал и знал 5 языков.

Великая Французская революция превращает графа в простолюдина. Эмигрирует в Российскую империю. Как офицер участвует в штурме Измаила войсками Александра Суворова, руководит строительством Одесского порта. В марте 1803-го назначен первым градоначальником Одессы.

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